Imate djecu? To bi moglo pomoći i vašem mozgu

Čini se da odgajanje djece sprječava starenje mozga, pokazalo je istraživanje na oko 37.000 ljudi koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta Rutgers u SAD-u.

U radu koji je objavio Proceedings of the National Academy of Sciences u SAD-u, znanstvenici su objasnili da su otkrili kako roditeljstvo igra "zaštitnu ulogu" kada se radi o "moždanim funkcijama povezanim sa starenjem u srednjoj i kasnoj životnoj dobi".

A kada je riječ o rađanju djece i održavanju mozga mladim, poruka je što više djece to bolje.

Kada roditelji imaju više djece javlja se viša funkcionalna povezanost cijelog mozga, posebno u mrežama povezanim s kretanjem i osjetom, rekao je tim, sugerirajući "kumulativni" učinak temeljen na veličini obitelji.

Te iste mreže pokazale su nižu funkcionalnu povezanost koja se povezuje s višom dobi, što sugerira da bi roditeljstvo moglo zaštititi od funkcionalnog starenja mozga, objasnili su nakon proučavanja informacija koje pokrivaju gotovo 20.000 žena i više od 17.000 muškaraca preuzetih iz UK Biobanka, zdravstvene i medicinske baze podataka.

Istraživači su sugerirali da rezultati "pokazuju da promjene koje prate roditeljstvo mogu donijeti dobrobiti zdravlju mozga tijekom cijelog životnog vijeka, mijenjajući putanje starenja".

Brižno okruženje, a ne sama trudnoća, čini se važnim jer te učinke vidimo i kod majki i kod očeva, rekao je Avram Holmes s Rutgersa.

Sve u svemu, ovi rezultati sugeriraju da bi roditeljstvo moglo djelovati neurozaštitno u kasnijem životu, naglašavajući potrebu za budućim istraživanjima kako bi se razumjeli mehanizmi ovih učinaka.