Znanstveni-istraživački projekt kojeg vodi znanstvenik Marko Šestan s Medicinskog fakulteta u Rijeci dobio je dva milijuna eura u okviru programa "Starting grant" Europskog istraživačkog vijeća (European Research Council - ERC).

Na konferenciji za medije na Medicinskom fakultetu u Rijeci u četvrtak istaknuto je da će se Šestanov projekt nazvan "Every smell you take" – Smell-induced conditioning of the immune system during infections (Svaki miris koji osjetiš - Uvjetovanje imunološkog sustava mirisima tijekom infekcija) provoditi sljedećih pet godina, a dobivenim novcima će se osigurati financiranje istraživanja, zapošljavanje četvero novih ljudi te nabavu nove sofisticirane opreme.

Program "Starting grant" je vrlo zahtjevan u postupku prijave i odabira projekata koji će se financirati. Prijavu je podnijelo više od pet tisuća projektnih prijedloga, a samo ih se pet do šest posto financiralo nakon dva kruga evaluacije. Do sada je u Hrvatskoj odobreno samo desetak ERC projekata u različitim kategorijama, a na Medicinskom fakultetu u Rijeci je ovo je treći takav projekt.

Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci Marina Šantić izrazila je zadovoljstvo odobrenjem ovog granta, koji je vrijedan i zbog širenja istraživačke skupine oko ovog projekta, s obzirom na to da će se moći zaposliti novi istraživači. Istaknula je da je Marko Šestan završio doktorski studij na ovom fakultetu, te time stekao važan temelj za daljnji znanstveni rad. Potom je otišao na poslijedoktorsko usavršavanje u inozemstvo, ali se vratio i nastavio s karijerom u Rijeci, rekla je Šantić. Ocijenila je da je Šestan kompletan znanstvenik, vrlo vrijedan te zanimljiva i svestrana osoba. Zaslužio je ovaj grant a to je ujedno veliki ponos za njega i Medicinski fakultet, navela je.

Marko Šestan je, obrazlažući projekt, naveo da je temelji na sličnim mehanizmima koje je otkrio ruski znanstvenik Ivan Petrovič Pavlov, utvrdivši i znanstveno opisavši u svom poznatom pokusu da psi sline na sam zvuk zvona pri dolasku kolica za dopremu njihove hrane. Mozak može uvjetovati, povezivati različite asocijacije pa smo otkrili da se isto načelo uvjetovanja može primijeniti i kod postupka cijepljenja, odnosno vakcinacije, što je za ljude iznimno važno, rekao je. Neka od cjepiva, poput onih za covid-19, potrebno je više puta obnavljati, a naš glavni cilj je poboljšati učinkovitost cijepljenja. Istraživanje je pokazalo da vakcinacija vezana uz određeni miris može dati puno bolji imunološki odgovor u narednom razdoblju samo aktiviranjem pomoću mirisa, tako da naredne vakcinacije nisu potrebne tako često, naveo je.

Šestan je naglasio da je izuzetno ponosan jer financiranje ovog projekta nije lagano dobiti. Poručio je mladim znanstvenicima da prate sve korake u početku karijere, objavljuju radove u časopisima, odlaze na poslijedoktorske edukacije te da se usude sanjati.