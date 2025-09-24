U srijedu je povučena utjecajna studija po kojoj svakodnevno konzumiranje manje količine jabučnog octa pomaže ljudima da smršave, nakon što je istragom otkriveno da sadrži višestruke pogreške.

Rezultati manjega kliničkog ispitivanja, koji su prošle godine objavljeni u časopisu BMJ Nutrition, Prevention & Health, trenutačno se citira u brojnim online člancima koji ističu brojne zdravstvene prednosti jabučnog octa.

No studija je relativno brzo potaknula kritike vanjskih istraživača, što je pak nagnalo izdavača časopisa da o rezultatima pokrene istragu.

Istraživači su otkrili statističke pogreške i nisu uspjeli ponoviti rezultate studije, što je rezultiralo njezinim povlačenjem, stoji u priopćenju BMJ Group.

BMJ Group je britanski izdavač znanstvenih časopisa koji pokrivaju područje biomedicine i zdravstva i srodnih djelatnosti. Tvrtka je osnovana 1840. godine i u vlasništvu je British Medical Association.

Autori istraživanja provedenog u Libanonu u svojoj su objavi izvijestili da su pogreške učinjene nenamjerno te da se slažu s odlukom o povlačenju studije.

Rosemary Stanton, australska javnozdravstvena nutricionistica, koja je kritizirala studiju čim je prvi put objavljena, AFP-u je rekla da je zadovoljna što je ona konačno povučena.

Trebali bismo imati zdravu dozu skepticizma prema nečemu što zvuči predobro da bi bilo istinito, istaknula je.

Serija na Netflixu pod nazivom "Jabučni ocat", oprezno sa savjetima influencera

Nakon što je Netflix u siječnju emitirao seriju pod nazivom "Jabučni ocat" o australskim influencerima koji se bave zdravljem, ova uobičajena namirnica iz smočnice postala je simbol neprovjerenih zdravstvenih tvrdnji koje se promoviraju na društvenim mrežama.

Stanton je dodala da brojne navodne zdravstvene koristi od konzumiranja jabučnog octa nisu potkrijepljene dokazima.

Istaknula je kako su tvrdnje po kojima je jabučni ocat dobar izvor hranjivih tvari poput kalija, kalcija i magnezija - jednostavno neistinite.

S obzirom na to da jabučni ocat oštećuje zubnu caklinu, preporučujem vam da ga, koristite li ga uvijek nakon toga temeljito isperete usta vodom, savjetovala je Stanton.

Istodobno je izrazila žaljenje što sve više ljudi, osobito korisnika društvenih mreža više ne dobiva savjete o prehrani od certificiranih stručnjaka, već od nekvalificiranih influencera koji često profitiraju od promocije i samopromocije ili od prodaje proizvoda.