Umjetna inteligencija je, korak po korak, preuzela naše pametne telefone. Ili će ih veoma brzo u potpunosti preuzeti.

Naime, AI se već dugo koristi u pametnim telefonima, ali u pozadini. Tek je s razvojem AI chatbotova i uvođenjem različitih AI algoritama u aplikacije, došla u prvi plan. No, čini se kako je to tek početak. Jer iz Honora su otišli korak dalje. Na svojoj prvoj Globalnoj konferenciji za developere u Shenzhenu, predstavili su MagicOS 10 – prvi operativni sustav temeljen na AI agentu koji se samostalno razvija, označavajući prijelaz iz ere klasičnih OS-a u eru AI OS-a.

Pravi AI operativni sustav mora biti agentski OS koji ostvaruje vrijednosni iskorak usmjeren čovjeka, uz sposobnost samorazvoja, rekao je James Li, CEO Honora.

Kako je istaknuto na predstavljanju, MagicOS 10 donosi višedimenzionalni iskorak iz klasičnog OS-a u pravi AI operativni sustav koji umjesto osnovne koordinacije uređaja i oblaka prelazi na model temeljen na agentima, čime otključava višu razinu inteligencije.

U središtu sustava nalazi se poboljšani YOYO, pokretan Honorovom MagicLM 3.0, sada s mogućnostima da „vidi, pamti i izvršava“. Jednim dodirom korisnici mogu zatražiti od YOYO-a da obavlja svakodnevne zadatke i kreativne procese, poput AI obrade boja, uređivanja slika putem naredbi te naručivanja hrane, kupovine i pozivanja prijevoza.

S obzirom na sve češće korištenje više uređaja, MagicOS 10 prvi je OS koji potpuno uklanja granice među platformama, omogućujući jednostavan prijenos sadržaja između Honora, iOS-a, Androida i Windowsa.

Također, MagicOS 10 uvodi novi dizajn Zero-Gravity Transparency, koji donosi prozirne vizualne efekte kroz cijeli sustav bez dodatne potrošnje energije. Uz to, poboljšana značajka AI Deepfake Detection prepoznaje lažne glasove, filtere i prijevarne skripte, štiteći korisnike.

MagicOS 10 bit će instaliran na Honorovoj novoj seriji Magic 8, koja je ovih dana predstavljena u Kini.

Honor ostaje otvoren za globalnu suradnju, pozivajući partnere da zajedno grade AI ekosustav uređaja kako bi pametna tehnologija bila dostupna svima.