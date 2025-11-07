Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, izjavio je kako nemaju u planu isporučivati nikakve proizvode u Kinu, ali i da se nada kako će u budućnosti ponovno biti prisutni na kineskom tržištu.

Huangova izjava dolazi nakon što je Bijela kuća obavijestila savezne agencije kako neće dopustiti Nvidiji da na kineskom tržištu prodaje svoje AI čipove smanjene snage.

Informaciju o tome objavio je The Information, pozivajući se na dobro obaviještene izvore.

Navode kako je Nvidija već dostavila uzorke svojih "čipova za kinesko tržište" nekolicini kineskih kupaca.

Nvidijin čip, B30A, može se koristiti za treniranje velikih jezičnih modela ako se posloži u velike klastere, a upravo je to ono što brojne kineske tvrtke traže.

Podsjetimo, Nvidija je već ranije modificirala svoje najsnažnije (i najpopularnije) AI čipove ne bi li dobili odobrenje američke administracije za prodaju čipova Kini.

No, problem nije samo američka administracija. I Peking je nedavno izdao smjernice koje potiče kineske tvrtke da koriste samo čipove domaće proizvodnje, a za tvrtke koje primaju državno financiranje to je i direktan zahtjev.

