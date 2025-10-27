U nekim svjetskim kinima nedavno se pojavila nova ekranizacija Frankensteina, a za one koji s nestrpljenjem čekaju pogledati film Guillerma del Tora, dobra je vijest da bi se 7. studenog trebao pojaviti na Netflixu. Film je baziran prema knjizi koja je objavljena još početkom 19. stoljeća, a u kojoj znanstvenik Victor Frankenstein uspijeva oživjeti biće sastavljeno od dijelova mrtvih tijela. No kada je vidio što je napravio, odbacio je to “čudovište” koje se na kraju okrene protiv njega.

Tech bros

Tijekom rada na svom filmu, posebno je zanimljivo gdje je del Toro dobio inspiraciju. Gostujući na podcastu Fresh Air, američkog NPR-a, rekao je kako je htio da Victor Frankenstein bude slika i prilika današnjih, kako ih je nazvao, tech brosa, odnosno tehnoloških direktora i osnivača startupova poznatih po ambicioznom, a pomalo i arogantnom i agresivnom pristupu poslu.

Htio sam da Viktorova arogancija bude na neki način slična onoj tech brosa. On je pomalo slijep, stvara nešto bez razmatranja posljedica, znate. I mislim da moramo zastati i razmisliti kamo idemo, komentirao je del Toro, a nije teško zaključiti da prvenstveno misli na umjetnu inteligenciju i tehnološke stručnjake koji razvijaju ovu tehnologiju.

Za tehnološke direktore umjetna inteligencija postala je kao neki sveti gral, svemoguća tehnologija koja će dominirati u budućnosti te o kojoj ćemo svi ovisiti, a njima će donijeti milijarde dolara profita. Dok su s jedne strane napredak ove tehnologije, kao i njene mogućnosti nevjerojatni, s druge strane s njenim razvojem raste i rizik da stvari ne krenu u krivom smjeru - što je nešto što djelomično možemo povezati s Victorom Frankensteinom. On je htio stvoriti savršeno ljudsko biće koje će nadmašiti ljudske sposobnosti, no na kraju je stvori čudovište koje je odbacio, nakon čega čudovište kreće u osvetu.

Radije bih umro

Nadajmo se kako razvoj umjetne inteligencije neće krenuti sličnim putem te treba podsjetiti kako su brojni tehnološki stručnjaci do sada više puta upozorili na opasnost od ove tehnologije, uključujući i mogućnost da se okrene protiv ljudi, što bi mogao biti početak kraja za čovječanstvo.

del Toro, nije teško zaključiti, nije veliki ljubitelj umjetne inteligencije: Nisam zainteresiran, niti ću ikada biti zainteresiran, komentirao je generativnu AI. Tijekom gostovanja na podcastu rekao je kako ga je jednom netko pitao kakvo je njegovo mišljenje o AI, a odgovor je bio prilično kratak i vrlo jasan: Radije bi umro.

