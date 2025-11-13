Hrvatska pošta u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom predstavila je sedmu po redu hrvatsku kriptomarku koja je ovog puta posvećenu najvećim imenima domaćeg nogometa. Ovogodišnje izdanje donosi likove petorice legendarnih igrača – Bernarda Vukasa, Dražana Jerkovića, Zlatka Kranjčara, Davora Šukera i Luke Modrića.

Kriptomarke spajaju tradicionalnu filateliju i suvremenu blockchain tehnologiju, omogućujući kolekcionarima da uz fizičku marku posjeduju i digitalni primjerak koji se pohranjuje u digitalni novčanik. Kao i u slučaju prethodnih izdanja hrvatskih kriptomaraka, kako bi se kolekcionarstvo vjerno prenijelo u digitalni svijet, kriptomarke su podijeljene u različite digitalne kategorije s naglaskom na posebnosti i ekskluzivnost. Digitalni motivi naših nogometnih legendi pojavljuju se u pet različitih kategorija: Luka Modrić (2000 primjeraka), Davor Šuker (3000 primjeraka), Zlatko Kranjčar (4000 primjeraka), Dražan Jerković (5000 primjeraka) i Bernard Vukas (6000 primjeraka), što zajedno čini ukupnu nakladu od 20 000 primjeraka.

Nominalna vrijednost bloka iznosi 7,80 eura, a dizajn potpisuju zagrebački autori Ivana Vučić i Tomislav-Jurica Kaćunić. Ovim izdanjem Hrvatska pošta nastavlja tradiciju povezivanja domaće kulture i sporta s modernim digitalnim trendovima

