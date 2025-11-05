Znanstvenici su možda pronašli način za obnovu zubne cakline, što bi moglo spriječiti nastanak karijesa koji zahtijeva plombu. Zubna caklina je tvrdi, sjajni sloj koji prekriva zube i štiti osjetljive unutarnje dijelove od kiselina, bakterija i fizičkog trošenja.

Caklina je prva linija obrane. Kada ta linija obrane počne popuštati, propadanje zuba se ubrzava, objašnjava za New Scientist Alvaro Mata s britanskog Sveučilišta Nottingham. Za razliku od drugih tkiva, caklina se prirodno ne regenerira, a trenutni tretmani, poput fluorskih lakova i remineralizacijskih otopina, samo usporavaju daljnje oštećenje.

Mata i njegov tim razvili su gel koji sadrži modificirani protein dizajniran da oponaša amelogenin, protein koji usmjerava rast cakline kod djece. Primijenjen na ljudske zube u otopinama bogatim kalcijem i fosfatom, gel stvara tanak, ali izdržljiv sloj koji ostaje pričvršćen nekoliko tjedana, čak i tijekom redovitog pranja zuba. Istraživanje vezano za to objavljeno je u časopisu Nature Communications.

Gel je uspio rasti kristale epitaksijalno, što znači da su u istoj kristalografskoj orijentaciji kao i postojeća caklina, pojasnio je Mata. Ta orijentacija omogućuje integraciju novih kristala u prirodnu caklinu ispod, obnavljajući njezinu strukturu i zaštitna svojstva. Novi sloj, debljine do 10 mikrometara, formira se unutar tjedan dana, a proces djeluje i kada se koristi darovana slina koja prirodno sadrži kalcij i fosfat.

Raniji pokušaji rezultirali su tanjim slojevima i samo djelomičnom obnovom unutarnjih slojeva cakline. Klinička ispitivanja planirana su početkom sljedeće godine, a Mata i njegova tvrtka Mintech-Bio planiraju lansirati proizvod za dentalnu uporabu do kraja 2026. godine.