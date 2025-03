Legendarni brend i dalje živi: Napster je prodan za više od 200 milijuna dolara

Krajem prošlog i početkom ovog stoljeća glazbeno tržište bilo je potpuno drukčije u odnosu na danas, kada tržištem vladaju streaming servisi koji nam omogućuju da uz određenu mjesečnu naknadu pristupimo milijunima pjesama. Onima koji ne žele plaćati na raspolaganju su YouTube pa čak i besplatne verzije nekih streaming servisa, no uz prikazivanje oglasa.

Iz Spotifya se pohvalili najvećom isplatom u povijesti glazbene industrije u jednoj godini

Prije kojih 25 godina, ako ste željeli legalno slušati glazbu, trebali ste je kupiti u fizičkom formatu - najčešće na CD-u ili gramofonskoj ploči. Kako je to bilo prilično skupo, ljudi su se okrenuli alternativama koje nisu bile legalne. Najpoznatija takva alternativa bio je - Napster. To je bio omiljeni servis milijuna ljudi koji su ga svakodnevno koristili za preuzimanje glazbe, no bio je na crnoj listi izdavača i cijele glazbene industrije.

Procvat piratstva

Bilo je to doba procvata piratstva kojeg su izdavačke kuće pokušale zaustaviti tužbama u čemu su, barem kada je Napster u pitanju, uspjele te je 2001. godine servis ugašen. No dok je to značilo kraj za piratski servis, samo ime brenda se očuvalo tijekom godina te je kompanija više puta prodana u posljednjih 20 i nešto godina. Tako je kompanija Roxio preuzela Napster i iskoristila to ime za postojeći glazbeni servis, kasnije ga je preuzeo Best Buy, koji ga je povezao sa streaming servisom Rhapsody.

Ime ovog brenda i dalje je živo te nosi priličnu vrijednost. Ovog tjedna Napster je preuzela kompanija Infinite Reality i to za 207 milijuna dolara. Planovi ove tvrtke za Napster prilično su zanimljivi. Kako je za CNBC objasnio izvršni direktor tvrtke John Acunto, oni će Napster koristiti za telemarketing u metaverzumu. Planiraju napraviti virtualne 3D prostore u kojima će se ljubitelji glazbe družiti, organizirati zabave pa čak i pohađati virtualne koncerte. U tim virtualim prostorima sudjelovat će i glazbenici i izdavači koji će moći prodavati fizičku i virtualnu robu i imovinu. Napster trenutačno drži prava za streaming milijuna pjesama, a osim streaminga novi će vlasnik ovog brenda, dakle, naglasak staviti na društvene opcije, šopingiranje i prodaju različite digitalne imovine.

Zvuk nostalgije: Raste popularnost gramofonskih ploča

John Acunto smatra kako nema boljeg brenda od Napstera za uvođenje distupcije na tržište te vjeruje kako je za njihove klijente poput influencera i kreatora sadržaja od velike važnosti imati mjesto u kojem se mogu povezati oko glazbe i zajednice povezanih s glazbom.

Kompanija Infinite Reality osnovana je 2019. godine i u posljednje vrijeme je kupila nekoliko kompanija, uključujući i brend za prodaju u virtualnoj stvarnosti Obess. Prije nekoliko mjeseci prikupili su 3 milijarde dolara novog kapitala uz procijenjenu vrijednost kompanije od čak 12,25 milijardi dolara.