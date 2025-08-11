Legendarni Woz u borbi protiv internetskih prevaranata: "To je zločin!"

Steve "Woz" Wozniak poznat je kao suosnivač Applea, ali i računalni stručnjak koji nema dlake na jeziku. Poznat je po tome da je kritizirao različite IT tvrtke, ali i da je u svojim govorima dao prilično dobre procjene što nas čeka u budućnosti.

No, Woz sad ima novu misiju - borbu protiv internetskih prevaranata.

Gostujući u CBS News Wozniak je otkrio kako je u svijet internetskih prijevara uvučen protiv svoje volje kad su prevaranti odlučili iskoristiti njegov govor o bitcoinu i kriptovalutama za krađu tih virtualnih valuta.

Kako su pojasnili u razgovoru prevaranti su uzelli video, oko njega stavili okvir s bitcoin adresom i natpisom da, ako gledatelji pošalju bilo koju količinu bitcoina, Woz će im vratiti dvostruko više.

Da prevaranti koriste Wozov lik i djelo za prijevaru, sasvim je slučajno saznala njegova supruga Janet, kad joj se javila jedna od žrtava i tražila svoj novac.

Neki su rekli da su izgubili životnu ušteđevinu, upozorava Wozniak.

Iako su Wozniak i njegova supruga odmah prijavili video YouTubeu i Googleu i tražili da se on skine, nisu uspjeli. Stoga su se okrenuli odvjetnicima. Ni tu nije bilo nekog uspjeha. Wozniak je u ime nekih žrtava čak i tužio YouTube, jer ih nisu pokušali zaštititi, no ni pet godina nakon što je tužba podignuta, situacija se nije promijenila.

To je zločin. Znate, dobra osoba, ako vidi da se događa zločin intervenira i nešto poduzme, pokuša ga zaustaviti, dodaje Woz.

Međutim ne i u ovom slučaju. Iako je Wozniak podignuo tužbu, ona se i dalje nalazi na sudu zbog saveznog zakona poznatog kao članak 230. koji u SAD-u kaže: "Nijedan pružatelj ili korisnik interaktivne računalne usluge na smije se tretirati kao izdavač ili govornik bilo koje informacije koju pruža drugi pružatelj informacijskog sadržaja".

Piše da ako se nešto objavi, oni nemaju nikakvu odgovornost, pojašnjava Wozniak.

Iz Googlea pak tvrde kako zloupotrebu njihove platforme "shvaćaju ozbiljno" i "brzo poduzimaju mjere" kad otkriju kršenja. Također, navode kako imaju alate pomoću kojih korisnici mogu prijaviti kanale koji se lažno predstavljaju kao oni ili njihova tvrtka.

No, u Wozniakovom slučaju, to se nije dogodilo.

Mislim da korisnici općenito na YouTubeu moraju biti oprezni i znati da se YouTube ne bori protiv toga. Ove prijevare, koje su usavršene da budu vrlo učinkovite i psihološki manipulativne, dopuštene su kontinuirano na YouTubeu, tako da su tamo svaki dan. Dakle, morate biti svjesni da to nije sigurno. Nemojte misliti, 'Oh, YouTube, Google je dobar'. Takve stvari. Da je sigurno. Nije, upozorava jedna od prevarenih Jennifer Marion.

Kao jedan od pionira u svijetu osobnih računala, Wozniak je želio pomoći ljudima.

Kad je internet zaista počeo biti javna stvar, činilo se da je tu da demokratizira informacije. Zbog toga sam ga volio! Ali tvrtke su shvatile kako to iskoristiti. Zatim su se pojavile društvene mreže i Google. Google je morao zaraditi, a jedini način za zaradu je praćenje vas i prodaja oglašivačima, upozorava na kraju Wozniak.

