Iako stručnjaci za sigurnost konstantno pozivaju na oprez tijekom prilikom surfanja mrežom, korištenja pametnih telefona i aplikacija koje mogu pratiti lokaciju, većina ljudi na to odmahuje rukom. Smatraju kako takvi njihovi podaci ionako nisu nikome bitni te da ne mogu nikome koristiti jer, što nekome znači podatak o nekoj lokaciji koju ste posjetili. Pogotovo ako se ta lokacija ne bi trebala povezati s identitetom osobe koja je posjetila tu lokaciju.

No ako ste visoki politički dužnosnik Europske komisije ili NATO-a, postoje ljudi kojima bi takvi podaci mogli biti od velike važnosti, a kako je pokazala nedavna istraga koju je provelo nekoliko europskih medija, danas je takve podatke moguće kupiti na internetu.

Prema Politicu, takve se informacije mogu dobiti od tzv. brokera podataka koji prikupljaju i prodaju skupne baze podataka u kojima se nalaze različite osobne informacije, uključujući i one o - lokacijama. Ti su podaci od velike važnosti oglašivačima i oni ih kupuju od brokera podataka, a često su zanimljivi i vladama, kao i snagama zakona.

Anonimnost? Ne baš…

Treba naglasiti kako su lokacijski podaci koji su dostupni anonimni, odnosno trebali bi biti anonimni, no oni koji se potrude na temelju njih mogu dobiti pregled kretanja tih osoba, a zahvaljujući drugim podacima koji se mogu povezati s njima, čak se mogu identificirati osobe. Upravo su to napravili novinari koji su se predstavili kao stručnjaci za marketing te su kupili baze podataka u kojima su se nalazile informacije o važnim političkim osobama.

Kombinirajući brojne dostupne podatke i slažući dijelove takve, na prvi pogled, anonimne slagalice, oni su uspjeli saznati imena i prezimena, kao i životne navike najmanje pet osoba koje su radile ili i dalje rade za Europsku uniju. U slučaju tri osobe riječ o ljudima na pozicijama visoke odgovornosti. Dvije osobe potvrdile su kako su podaci kojih su se dokopali novinari zaista podudaraju s lokacijama njihove kuće, mjesta gdje rade, kao i mjesta na koje su putovali.

Zabrinjavajuće informacije

Podaci su otkriveni za 3 politička dužnosnika koja rade za EU, dok su ostali telefoni locirani u uredima koje pripadaju NATO-u te u belgijskoj vojnoj bazi.

Iz Europske komisije su rezultate ove istrage, kao i činjenicu da se podaci o visokim dužnosnicima mogu kupiti na internetu, nazvali “zabrinjavajućima” te kažu da su od tada objavili nove smjernice za svoje osoblje oko postavki praćenja na kućnim i poslovnim uređajima.

Pod GDPR-om spomenute je podatke legalno prikupljati ako korisnici daju svoj pristanak na to te oni moraju biti upoznati s načinom na koji se ti podaci koriste. Ipak, ova je istraga pokazala da se na Appleovoj i Googleovoj online trgovini aplikacija i dalje nalaze aplikacije koje prikupljaju podatke poput lokacije korisnika, a da se to ne može saznati iz njihovih pravila korištenja.

Izvor: Politico

