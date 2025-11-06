Prije više od tri tisuće godina, drevne Maje su izgradile monumentalni kompleks koji mijenja naše razumijevanje rane civilizacije. Nedavna terenska istraživanja otkrivaju da je Aguada Fénix, smještena u meksičkoj saveznoj državi Tabasco blizu Meksičkog zaljeva, bila zamišljena ne samo kao građevina, već i kao kosmogram, odnosno simbolička karta svemira.

Početna istraživanja podcijenila su razmjere nalazišta. Detaljna studija u kojoj je korišten LIDAR i koju je predvodio Takeshi Inomata s američkog Sveučilišta Arizona, otkrila je da se kompleks prostire na osi od devet i 7,5 kilometara, tvoreći raspored u obliku križa.

Veličanstvenost bez elitizma

Zanimljivo je i da Aguada Fénix ne sadrži rezidencije elite, kipove vladara niti druge oznake društvene hijerarhije. To sugerira da egalitarne kulture mogu provoditi velike građevinske projekte bez prisile ili stratificiranog vladarskog sloja.

Uz privlačnost zajedničkih ceremonija, gozbi i razmjene dobara, izgradnja kosmograma – materijalnog prikaza svemirskog poretka – vjerojatno je dala razlog velikom broju ljudi da sudjeluju u gradnji bez ikakve prisile, pišu znanstvenici u svojem radu objavljenom u Science Advances.

Središte spomenika smješteno je na umjetnoj uzvisini i sadrži dvije ugniježdene jame u obliku križa. Svaka duga os ima koridor okružen nasipima, pri čemu najduži koridor prema sjeverozapadu doseže 6,3 kilometra. Znanstvenici pretpostavljaju da su se ti koridori koristili za ritualne procesije.

U blizini zapadne osi koja prolazi preko jezera Naranjito, nedovršeni kanali upućuju na ceremonijalni značaj vode, ali također pokazuju ograničenja tehničkih vještina i organizacijskih sposobnosti graditelja.

Uloga boja u geografskim smijerovima

U središnjim jamama pronađeni su spremnici s pigmentima raspoređenim prema smjerovima: plavi azurit na sjeveru, zeleni malahit na istoku i žuti oker s goetitom na jugu. Znamo da su određene boje povezane s određenim smjerovima, i to je važno za sve narode Srednje Amerike prije dolaska Europljana, pa čak i za domorodačke narode Sjeverne Amerike. Ali nikada nismo imali stvarno postavljene pigmente na ovaj način. Ovo je prvi slučaj da smo pronašli te pigmente povezane s točno određenim smjerovima. To je bilo vrlo uzbudljivo, kaže za EurekAlert Inomata glavni autor navedenog istraživanja.

Prinosi školjaka, izrezbarenog žada i zelenog kamena, uključujući krokodile, ptice i ženu koja rađa, bili su raspoređeni prema obliku križa, što odražava simboličku strukturu kosmograma.

Izvanredna koordinacija gradnje

Unatoč nedovršenim dijelovima gradnje, Aguada Fénix pokazuje izvanrednu koordinaciju. Samo Glavna uzvisina zahtijevala je oko 10,8 milijuna radnih dana, uz dodatnih 255 tisuća za kanale i branu.

Izgradnja kosmograma koji predstavlja poredak Svemira i vremena vjerojatno je motivirala mnoge ljude da sudjeluju u građevinskim aktivnostima bez prisile, napominju autori istraživanja.

Ljudi imaju predodžbu da je u prošlosti bilo tako, da su postojali kraljevi koji su gradili piramide pa misle da su i u današnje vrijeme potrebni moćni ljudi za velika postignuća. Ali kada vidite stvarne podatke iz prošlosti, nije bilo tako. Dakle, ne trebamo veliku društvenu nejednakost da bismo postigli veliuke stvari, rekao je na kraju Inomata.