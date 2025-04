Nema potrebe za skupim transportom: Znanstvenici pokazali da solarne ćelije možemo proizvoditi i na Mjesecu

Znanstvenici su razvili solarne ćelije koristeći otopljenu Mjesečevu prašinu, koje bi potencijalno mogle revolucionirati proizvodnju energije za buduće ljudske baze na Mjesecu. Umjesto skupog zemaljskog prijevoza, korištenje dostupnih lunarnih materijala moglo bi biti ključno za kolonizaciju Mjeseca.

Inovativni pristup

Felix Lang s njemačkog Sveučilišta u Potsdamu želio je testirati taj koncept.Bilo je kao, 'Moramo napraviti ovakvu solarnu ćeliju, odmah', rekao je on za New Scientist. Dvije godine kasnije, njegov tim stvorio je i testirao solarne ćelije koje uključuju Mjesečevu prašinu i halid perovskit, kristal koji sadrži olovo, brom, jod, ugljik, vodik i dušik. Istraživanje vezano za to postignuće objavljeno je u časopisu Device.

Langov tim je rastalio sintetički lunarni regolit, Mjesečevu prašinu i kamenje, kako bi formirao "Mjesečevo staklo" i obložio ga perovskitom za proizvodnju električne energije. Nepročišćeni regolit rezultirao je nižom transparentnošću, ali njihovi najbolji prototipovi ipak su postigli učinkovitost od 12%. Dok standardne perovskitne ćelije dosežu 26%, simulacije pokazuju da bi to moglo biti moguće i za ćelije mjesečevog stakla u budućnosti.

Prednosti

Perovskitne solarne ćelije smatraju se superiornijima od tradicionalnih na bazi silicija, posebno za svemirsku upotrebu. Njihova tankost čini ih idealnim za transport, s pločom od 400 kvadratnih metara koja zahtijeva samo jedan kilogram perovskita, napominje Ian Crawford sa Sveučilišta u Londonu, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Izbjegavanje pročišćavanja regolita eliminira potrebu za složenim reaktorima. Umjesto toga, Lang predlaže da bi veliko zakrivljeno ogledalo moglo koncentrirati sunčevu svjetlost da otopi materijal, što je tehnika koja je već testirana na krovu sveučilišta Potsdam.

Budući izazovi

Nicholas Bennett s Tehnološkog sveučilišta u Sydneyu, koji isto tako nije sudjelovao u istraživanju, naglašava da je riječ o prvoj funkcionalnoj solarnoj ćeliji koja koristi netransparentno mjesečevo staklo. Povećanje proizvodnje te ćelije ipak ostaje prepreka. Neovisni stručnjak Michael Duke iz američkog Lunarnog i planetarnog instituta vidi potencijalne koristi od lunarnih tvornica, koje bi mogle proizvoditi solarne ćelije za svemirske sustave.

Langov tim sada ima za cilj poboljšati svoje Mjesečevo staklo uklanjanjem željeza pomoću magneta. Već razmišljamo možemo li to postići i s Marsovim regolitom?, kaže.