Nisu mogle izaći iz automobila: Putnice ostale zatočene u robotaksiju na opasnom dijelu ceste

Ono što mnogima zvuči kao scenarij iz nekog futurističkog filma, za neke je postalo normalna svakodnevica. Na nekoliko američkih tržišta tako je već nekoliko godina moguće naručiti taksi u kojem nema vozača. Pozovete ga putem aplikacije, uđete u prazno vozilo i ono vas odvede na željenu destinaciju.

Dok dio kompanija ovu tehnologiju još testira ili se poput Cruisea povukao s tržišta, Googleov Waymo svakog tjedna obavi čak oko 200 tisuća vožnji putem svojih robotaksija za koje putnici plaćaju.

U većini slučajeva dojmovi su pozitivni i računala svoj posao obave bez greške, no nije uvijek sve tako savršeno. To je na svojoj koži osjetio putnik koji je zamalo zakasnio na let jer se njegov robotaksi vrtio dugo vremena po parkiralištu, a u jednom slučaju automobil kojim je upravljalo računalo zapeo je u kružnog toku.

Na probleme s Waymovim robotaksijem nedavno su se potužile i dvije putnice nakon što se vozilo zaustavilo na jednoj od najstrašnijih ulica u Austinu te ih je unutra, kako tvrde - zatočilo. Putnica iz automobila Becky Navarro konstantno je govorila automobilu (unutar vozila moguće je kontaktirati službu za korisnike) da pomakne automobil jer se nalaze na cesti, a druga su im vozila trubila jer im je Waymov automobil, koji je stao baš nakon zavoja, smetao.

Iz Wayma imaju svoje viđenje situacije

Kako je u video na svom kanalu na TikToku objasnila Navarro, u vozilu su ostale zatočene više od 5 minuta te nisu mogle izaći, a vrata su se otključala tek nakon što je agentima službe za korisnike rekla kako će početi s prijenosom uživo na TikToku.

Iz Wayma imaju drukčiju priču i odgovornost za ovu situaciju prebacuju upravo na Navarro. Kažu kako je putnica pritisnula tipku za zaustavljanje automobila, nakon čega se robotaksi zaustavio i to na dijelu ceste pored koje se nalazu pločnik te tvrde da su putnice cijelo vrijeme mogle izaći iz automobila, odnosno da nisu bile zaključane. Također, u komentaru na novinarski upit objasnili su kako služba za korisnike nije otključala automobil, što bi značilo da putnice lažu.

Ipak, kako naglašavaju na NY Postu, do sada su zabilježeni slučajevi u kojima su putnici tvrdili da su ostali zaključani unutar Waymovih automobila.