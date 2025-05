Nordijske zemlje uvode novu financijsku sigurnosnu mjeru - offline plaćanje

Zbog straha od sabotaža kritične infrastrukture, Finska, Švedska, Norveška, Danska i Estonija pripremaju sustave offline kartičnog plaćanja kao zaštitu od prekida internetskih veza, rekao je član Upravnog odbora Finske središnje banke Tuomas Valimaki.

Nakon više neobjašnjenih oštećenja podmorske infrastrukture u Baltičkom moru i optužbi zapadnih obavještajnih službi protiv Rusije, što službena Moskva odbacuje, nordijske vlade razmatraju načine jačanja financijske otpornosti i sigurnosti.

Vjerojatnost većih poremećaja se povećala jer se geopolitička situacija promijenila diljem svijeta. U Europi je rat, a oko tog rata prisutan je sav mogući hibridni utjecaj i uznemiravanje, što može uključivati ometanje ili prekidanje veza, rekao je Valimaki za Reuters, referirajući se na rusku invaziju na Ukrajinu.

Ovisnost o digitalnim plaćanjima izaziva zabrinutost

Samo 10% Finaca koristi gotovinu kao primarno sredstvo plaćanja, čime ta zemlja postaje izuzetno ranjiva na prekide sustava. Budući da kartična plaćanja zahtijevaju funkcionalne međunarodne podatkovne veze, Finska se mora pripremiti na prekide. Naravno, i mnoge druge zemlje su u istoj situaciji, naglašava Valimaki.

Švedska planira uvesti offline kartični sustav do 1. srpnja 2026. godine, koji bi omogućio osnovne kupnje tijekom prekida koji traju do sedam dana. Norveška i Danska već su uvele takve sustave i dalje ih razvijaju, no Estonija još nije javno komentirala svoje planove.

Offline infrastruktura, nacionalna rješenja i smanjenje ovisnosti o američkim mrežama

Offline sustavi šifriraju i pohranjuju podatke o transakcijama dok se ne uspostavi veza. Finska će omogućiti offline plaćanja potrošačima 2026. godine, uz pripremu nacionalne mreže trenutnih plaćanja i rezervnih bankovnih računa za krizne situacije.

Valimaki je naglasio potrebu za diverzifikacijom i neovisnošću od američkih sustava Visa i Mastercard. Možemo imati osjećaj kao da imamo izbora, plaćati debitnim ili kreditnim karticama, ili primjerice Apple Payem, ali svi oni funkcioniraju preko Visa i Mastercard infrastrukture, upozorava on.

Ne možemo isključiti mogućnost da jedne noći netko na Truth Socialu ne odluči iskoristiti sustave plaćanja kao sredstvo pritiska, dodao je Valimaki,vjerojatno se referirajući na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji na toj mreži objavljuje većinu svojih ideja i rješenja.