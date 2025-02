Otkrivena drevna plaža na Marsu s obiljem pijeska, poput onih kakve viđamo na razglednicama

Mars, sada suh i prašnjav svijet, nekoć je imao ogromne vodene površine, uključujući sjeverni ocean, otkriva nova studija. Radarski podaci koji prodiru u tlo otkrili su dokaze o drevnim plažama na Crvenom planetu, starim 4 milijarde godina. Znanstvenici su to nekadašnje more nazvali Deuteronilus, sugerirajući da je Mars nekada bio bogat tekućom vodom.

Pronalazimo mjesta na Marsu koja su nekada izgledala kao drevne plaže i drevne riječne delte. Pronašli smo dokaze o vjetru, valovima, obilju pijeska - pravoj plaži na kakvoj biste proveli godišnji odmor, rekao je Benjamin Cardenas, geolog sa Sveučilišta Pennsylvania State i jedan od autora istraživanja koje je objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Otkriće kineskog rovera

Dok se Mars danas čini suhim, opsežni dokazi potvrđuju da je voda nekada tekla u izobilju na tom planetu. Znanstvenici još uvijek postavljaju pitanje koliko je to more postojalo te kada i kamo je nestalo.

Oceani su važni na planetima. Oceani imaju velik utjecaj na klimu, oblikuju površinu planeta i potencijalno su nastanjivi okoliši, rekao je Michael Manga, geofizičar sa Sveučilišta Kalifornija i jedan od autora navedenog istraživanja.

Tim predvođen inženjerom Jianhui Liom i geologom Hai Liuom sa Sveučilišta Guangzhou u Kini, koristeći podatke s rovera Zhurong Kineske nacionalne svemirske uprave (CNSA), pružio je daljnje uvide. Radar koji prodire u zemlju (GPR) rovera ispitivao je do 80 metara ispod površine u Marsovoj regiji Utopia Planitia.

Gdje je nestala sva voda?

Prethodna studija nagovijestila je obalu, ali je izostala potvrda. Zhurongovi podaci otkrili su debele slojeve sedimenta pod nagibom od 15 stupnjeva, koji odgovaraju karakteristikama obala kakve su pronađene na drevnoj Zemlji.

Strukture ne izgledaju kao pješčane dine. Ne izgledaju kao udarni krater. Ne izgledaju kao tokovi lave. Tada smo počeli razmišljati o oceanima, objasnio je Manga.

Otkrića stoga upućuju na veliki ocean, oblikovan plimama i valovima, s produljenim ciklusom vode. Takva su okruženja glavna mjesta za potragu za tragovima nekadašnjeg života na Crvenom planetu.

Obale su izvrsne lokacije za traženje dokaza prošlog života. Smatra se da je najraniji život na Zemlji započeo na lokacijama kao što je ova, blizu dodira zraka i plitke vode, istaknuo je Manga.

Voda koja nedostaje Marsu možda još uvijek postoji u njegovoj unutrašnjosti. Buduća istraživanja imat će za cilj daljnju analizu tih drevnih oceana i modeliranje njihove dinamike.

Izvor: Science Alert