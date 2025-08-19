Puhanje u ovu školjku 15 minuta dnevno može drastično ublažiti ovaj česti poremećaj spavanja

Može li drevni ritual pružiti olakšanje od raširenog poremećaja spavanja? Nedavna klinička studija u Indiji sugerira da puhanje u morsku školjku (shankh) može ublažiti opstruktivnu apneju u snu (OSA), stanje koje pogađa gotovo milijardu ljudi širom svijeta.

Studija, objavljena u časopisu ERJ Open Research, pratila je 30 odraslih osoba s umjerenom OSA-om. Polovica je izvodila vježbu puhanja u shankh, odnosno indijsku tradicionalnu vježbu koja uključuje puhanje u shankh, dok je druga polovica prakticirala kontrolirano duboko disanje. Trening je uključivao formalnu lekciju o tehnici izvođenja vježbe, a zatim petnaest minuta vježbi, pet dana u tjednu, tijekom šest mjeseci.

Znanstvenici su primijetili da je grupa koja je vježbala puhanje u shankh izvijestila o znatno boljoj kvaliteti sna i smanjenom umoru. Pospanost tijekom dana smanjila se za 34 posto u usporedbi s grupom koja je izvodila vježbe dubokog disanja. Monitori spavanja potvrdili su do pet manje epizoda apneje tijekom noći, uz značajno poboljšanu razinu kisika u krvi.

Posebnost puhanja u školjku konha

Standardni tretman za OSA je uređaj za kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putovima, ili CPAP, koji održava dišne putove otvorenima tako da kroz masku puše zrak tijekom noći. Iako učinkovit, mnogim pacijentima je neudoban i teško ga koriste dosljedno, objašnjava pulmolog Krishna K. Sharma s Instituta Eternal Heart Care Centre and Research u Jaipuru, u Indiji i glavni autor navedenog istraživanja.

Način na koji se puše u shankh je prilično specifičan. Uključuje duboko udisanje, praćeno snažnim, dugotrajnim izdisajem kroz čvrsto stisnute usne, pojasnio je tehniku vježbe Sharma.

Idući koraci

Sharma i njegovi kolege na kraju ipak priznaju ograničenja studije, ali planiraju veće ispitivanje kako bi usporedili puhanje u shankh izravno s CPAP-om, posebno kod težih oblika OSA-e.

Izvor: Science Alert