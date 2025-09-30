Marques Brownlee jedan je od najpopularnijih tehnoloških youtubera kojeg na ovom videoservisu prati više od 20 milijuna korisnika. On je, nakon što je Elon Musk najavio novu verziju Teslina Roadstera 2017. godine bio toliko oduševljen s tim automobilom da je odmah naručio dva komada. Za jedan je prvo platio 5 tisuća dolara, a nakon nekoliko dana dodatnih 45 tisuća dolara (ostatak cijene je trebao platiti nakon preuzimanja automobila), dok je drugi Roadster, kao nagradu za preporuku, mogao rezervirati besplatno.

S obzirom na to da je prošlo 8 godina od najave ovog automobila, Brownlee je odlučio otkazati rezervaciju modela koji je djelomično platio i zatražiti svoj novac nazad. Pokazalo se kako je to prilično izazovan proces, a na kraju neće niti dobiti sav novac natrag, već 45 tisuća dolara, dok je depozit od 5 tisuća izgubljen, tj. Tesla ga neće vratiti. U jednom podcastu u kojem je gostovao Brownlee je rekao kako Tesla već osam godina ima njegov novac i s njim nije napravila ništa, dok je on mogao napraviti puno bolje stvari s tim novcem.

Izazov otkaza rezervacije

Prvi problem pri otkazivanju rezervacije bio je u tome što na Teslinim stranicama uopće nema mogućnosti otkazivanja pa je to morao napraviti telefonski. No trebalo je nekoliko dana i više poruka na sekretarici da se prodajni agent javi na telefon te je čak i on bio zbunjen zahtjevom Brownleeja. Počeo je zvati ljude u Tesli te se čini da nitko nije znao kako poništiti rezervaciju. Na kraju mu je agent ipak poručio da će dobiti nazad depozit, ali da mora još malo sačekati. Kada novac nije stigao niti nakon 2 tjedna, youtuber ga je ponovno nazvao te mu je agent onda reako kako će mu poslati ček poštom kroz mjesec dana.

Kada je Musk najavio novi Roadster, rekao je kako će to biti najbrži serijski automobil predstavljen do tada, no prošlo je 8 godina, a njegova proizvodnja ne samo da još nije počela, već nema nikakvih naznaka kada bi vozilo moglo biti finalizirano. Ono što je zanimljivo jest što na Teslinim stranicama i dalje postoji opcija rezervacije Roadstera po cijeni od 50 tisuća dolara, komentirali su na Business Insideru.

Voditelj podcasta Waveform upitao je ovog youtubera zna li koliko bi danas tih 50 tisuća dolara vrijedilo da ih je, umjesto u Roadster, uložio u dionicu Tesle te ga je šokirao odgovorom - skoro 750 tisuća dolara.

Izvor: Business Insider