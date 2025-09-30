Francuska i Velika Britanija pridružile su se najnovijoj dokapitalizaciji Eutelsata, europske alternative američkom Starlinku, a uprava se nada i financijskim injekcijama drugih europskih zemalja, u prvom redu Njemačke.

Francuska predvodi najavljenu dokapitalizaciju Eutelsata, u dvije faze, uz zacrtani ukupni iznos od 1,5 milijardi eura, a dioničari bi je trebali odobriti tokom dana.

Pariz je za dokapitalizaciju pripremio 750 milijuna eura, što će francuskoj državi osigurati udio od 29,65 posto. Velika Britanija najavila je pak 163 milijuna eura, što će joj osigurati udio od 10,89 posto.

Uprava Eutelsata nada se da će i primjer Pariza slijediti i druge europske zemlje.

Dioničari kompanije trenutno uključuju kompaniju Bharti Space indijskog milijardera Sunila Mittala, te francusku brodarsku grupu CMA CGM i investicijski fond skupine francuskih osiguravatelja Fonds Strategique de Participations.

Francusko‑britanski satelitski operater našao se ove godine u fokusu europskih država budući da je politika američkog predsjednika Donalda Trumpa otvorila pitanje ovisnosti o američkim satelitskim kompanijama.

Europski suverenitet

Eutelsat spada među najozbiljnije europske konkurente američkom Starlinku, ali potrebna mu je politička podrška, naglasio je Christophe Grudler, francuski zastupnik u Europskom parlamentu, koji poziva Europsku komisiju da krene u potragu za novim europskim 'kandidatima' za pružanje usluga satelitske komunikacije Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Francuska odluka o povećanju udjela snažan je politički čin, ali ne smijemo na tome stati. Njemačka i druge zemlje članice također bi se trebale uključiti jer jedna zemlja ne može na svojim plećima nositi ambiciju europskog kontinenta o odlasku u svemir, izjavio je Grudler za Reuters.

I francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je druge zemlje i kompanije da ulažu u Eutelsat, istaknuvši važnost tog poteza za europski suverenitet.

Uprava Eutelsata potvrdila je za Reuters da joj je cilj privući investicije i drugih europskih zemalja, napominjući da su pregovori još u povojima.

Početni pregovori između Pariza i Berlina održani su na francusko‑njemačkom vijeću ministara krajem kolovoza, rekli su iz uprave Eutelsata za Reuters.

Francuska i njemačka vlada nisu odgovorile na Reutersove upite da komentiraju tu situaciju, a sudionici najnovijeg kruga dokapitalizacije Eutelsata nisu je htjeli komentirati.

Pad francuske vlade početkom rujna neće izravno utjecati na Eutelsat, naglasila je uprava za Reuters, ali kompaniji je potrebna politička stabilnost i kontinuitet.

Politička previranja i moguće odgađanje francuskog proračuna za 2026. mogli bi predstavljati rizik za Eutelsat u idućoj fiskalnoj godini, dodala je uprava.

Poslovi s vladama

Nova financijska injekcija trebala bi pomoći Eutelsatu da smanji dug od 2,6 milijardi eura, ali i da 'popuni' konstelaciju slanjem 340 novih satelita u nisku Zemljinu orbitu, što bi ih trebalo stajati više od dvije milijarde eura.

'Podebljana' konstelacija satelita tek će blago smanjiti Eutelov zaostatak za Starlinkom koji ih trenutno u niskoj Zemljinoj orbiti imat gotovo osam tisuća, u usporedbi s OneWebovih tek nešto više od 650.

OneWeb je osnovan 2012. i dobio je od britanske vlade i Bharti Globala milijardu dolara za dovršetak satelitske konstelacije da bi se godine 2023. spojio s Eutelsatom.

Francusko-britanska kompanija zaključila je pak prošlu financijsku godinu s operativnim gubitkom od 909,2 milijuna eura.

Pružanje usluga državama donijelo je kompaniji prihod od 211 milijuna eura, veći za 24,1 posto nego u prethodnoj financijskoj godini, na valu pojačane potražnje europskih vlada za domaćim rješenjima koja bi smanjila njihovu ovisnost o američkim kompanijama poput Starlinka.

Francusko‑britanska kompanija računa da će joj poslovi s vladama pomoći i u budućnosti, paralelno uz poslove s poslovnim klijentima.

Eutel se ne namjerava natjecati sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima u kolovozu izvršni direktor Jean-François Fallacher prilikom predstavljanja godišnjeg izvješća o poslovanju.

Uz usluge državama, ti segmenti obuhvaćaju internetsko povezivanje na letovima te usluge u pomorstvu, pojasnio je Fallacher.