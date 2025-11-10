U Klinici za dječje bolesti Zagreb Zaklada Zora predstavila je aktivnosti povodom početka proizvodnje stanične imunoterapije, CAR-T terapije u Hrvatskoj.

Radi se o terapiji u kojoj se T limfociti iz pacijenta, genetski modificiraju u laboratoriju te se potom vraćaju u krvotok pacijenta kako bi prepoznavali i uništavali tumorske stanice.

U iduća dva mjeseca mi krećemo s opremanjem, treninzima i svime što je potrebno za proizvodnju CAR-T terapije, a za 6 mjeseci. Nakon toga, kreće primjena prvih pripravaka za naše oboljele. Ključna je oprema koju smo dobili na posudbu na maksimalno 12 mjeseci. Potpisali smo ugovor s neprofitnom američkom organizacijom Caring Cross, koja će nam pomoći s vektorima za CAR-T. Terapija će biti namijenjena oboljelima od leukemije, limfoma, multiplog mijeloma te autoimunih bolestim rekao je prof. dr. sc. Mladen Merćep, dr. med., voditelj Zaklade Zora.

Mi smo kao ustanova prepoznali važnost CAR-T i napokon, ova terapija nije više budućnost nego sadašnjost, dodala je izv.prof.dr.sc. Iva Hojsak, dr.med., v.d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Iz Zaklade Zora poručuju kako bi domaća proizvodnja ove revolucionarne i spasonosne terapije uvelike smanjila čekanje terapije, u prosjeku 7 dana, troškovi bi bili puno manji, do 80% niži od dosadašnje komercijalne terapije. Troškovi su isti ili niži od kempterapije.

Izuzetno smo sretni i ponosni što ova proizvodnja kreće u KBC-u Sestre milosrdnice. Dok danas, u prosjeku, na godinu CAR-T primi 10 naših pacijenata i to tek u 3. liniji, našom proizvodnjom, terapija bi bila dostupna i brža puno većem broju ljudi. Pacijenti bi terapiju dobili već u 1. ili 2. liniji, objasnio je prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med., pročelnik Zavoda za hematologiju KBC Sestre milosrdnice.

Pacijenti i udruge pozdravili su početak proizvodnje ove terapije u Hrvatskoj i nazvali ga "slamkom spasa".

Ja sam u siječnju 2024. dobila nadu za svoj drugi život. Primila sam CAR-T koju sam dobila iz inozemstva. Osjećam se fenomenalno, kao i moji nalazi. Kada mi je liječnica rekla da su mi nestala oba tumora na mozgu, nisam mogla vjerovati. Toliko sam sretna i tako me veseli što će i drugi oboljeli moći dobiti šansu puno brže, poručila je Zdenka Tomljenović, pacijentica koja je primila CAR-T terapiju.

Nestvarno je da danas stojim ovdje i da napokon pričamo o terapiji koju je moja Nora trebala dobiti u Americi, da će se napokon proizvoditi u Hrvatskoj. Ovo je trnovit put i doista sitnica za državu o odnosu na što sve daje novac, ali, ne treba i ne smijemo odustati u ovoj borbi, rekla je Đana Atanasovska, predsjednica Zaklade Nora Šitum.

Ovo je slamka spasa za sve oboljele koji čekaju priliku za liječenje i šansu za novi život. Jako smo sretni i ustrajni u ovoj borbi. Jer, ovo je borba za sve nas, poručio je Zlatko Trbuha, udruga Mijelom CRO.

Zaklada Zora započela je proces uvođenja domaće proizvodnje CAR-T terapije za oboljele od B staničnih leukemija, limfoma, multiplog mijeloma i teških oblika autoimunih bolesti u kojima B limfociti imaju bitnu ulogu.

Svrha Zaklade jest da se iz njezine imovine i prihoda koji se iz te imovine stječu, doprinosi razvoju stanične imunoterapije tumora te da staničnu imunoterapiju tumora učine dostupnu svima kojima je ona nužna i indicirana.

Krajem 2024. Zaklada Zora je zajedno s partnerima pokrenula i kampanju „Umjesto jedne kave doniraj za život“, koja i dalje traje. Sve u cilju kako bi prikupili određena sredstva za nesmetani razvoj i proizvodnju CAR-T u Hrvatskoj.