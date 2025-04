Stručnjak za inovacije i tehnologiju poručuje: U vremenu stalnih promjena, opstaju samo oni koji mijenjaju pravila igre

Na konferenciji Future Tense powered by Lürssen, 8. svibnja, kroz temu Navigating Radical Innovation, Peter Hinssen predstavit će kako tvrtke mogu transformirati izazove u prilike za rast, izgraditi organizacijsku kulturu koja prihvaća kontinuiranu promjenu i stvoriti otpornost u suočavanju s višestrukim krizama.

Hinssen vjeruje da se svaka kompanija može transformirati poput feniksa – pod uvjetom da usmjeri pogled prema budućnosti, prema onome što naziva "a day after tomorrow", naslovu i njegove uspješne knjige. Dok većina organizacija ostaje zarobljena u svakodnevnim zadacima (danas) i kratkoročnim planiranjima (sutra), prave promjene nastaju tek kada se fokus prebaci na ono što dolazi nakon toga. Prema njemu, tvrtke koje usmjere fokus na radikalne ideje i inovacije, imaju moć transformirati ne samo vlastito poslovanje, već i cijele industrije, pa čak i svijet.

Internet je omogućio nastanak kompanija poput Amazona koje su redefinirale potrošačko iskustvo - fizičku kupovinu zamijenile su online narudžbe, a sve što poželite dostupno je u nekoliko klikova i dostavlja se ravno pred vaša vrata. Amazon je tim konceptom u potpunosti poremetio tržišna pravila, no danas ga slijede brojne druge kompanije jer to potrošači i očekuju.

To je samo jedan primjer kako tehnološke inovacije oblikuju potrošačko ponašanje, ali i prisiljavaju kompanije da prilagode svoje poslovne modele. U eri umjetne inteligencije i blockchaina, svjedočimo dolasku novih aktera koji vješto koriste napredne tehnologije i remete pravila industrije, što ugrožava tradicionalne igrače na tržištu.

Osim što tehnologija ubrzava promjene, poslovni lideri suočeni su i s ekonomskim, političkim, društvenim i ekološkim nestabilnostima. Riječ je o fenomenu koji Hinssen, stručnjak za inovacije i tehnologiju, osnivač nekoliko startupova te predavač na uglednim poslovnim školama London Business School i MIT Sloan, naziva "never normal".

Postoje, u suštini, dva načina kako se nositi s konceptom never normal. Prvi je da se zaštitite od rizika, a drugi je da ga iskoristite. Umjesto da gledamo na promjene kao prijetnje, trebali bismo ih vidjeti kao prilike. Organizacije moraju razviti vještine i resurse koje će im omogućiti iskorištavanje prednosti ovih stalnih promjena, zaključuje Hinssen, koji je surađivao s vodećim tehnološkim brendovima poput Googlea, Applea, Facebooka i Amazona, a i kolekcionar je Apple uređaja.

