Europska komisija je u srijedu predložila pojednostavljenje pravila u digitalnom sektoru kako bi se poduzećima omogućilo da troše manje vremena na administrativne poslove, a više na inovacije, rast i širenje.

Tzv. Digitalni omnibus predviđa pojednostavljenje pravila o umjetnoj inteligenciji (UI), kibernetičkoj sigurnosti i podacima. Prijedlog uključuje i odgodu primjene nekih odredbi Akta o umjetnoj inteligenciji.

EU je prošle godine donio Akt o umjetnoj inteligenciji, koji će se postupno uvoditi, a Komisija sada želi dati sektoru rok do kraja 2027., umjesto kolovoza 2026., da se uskladi sa zahtjevima za visokorizične sustave - umjetnu inteligenciju koja utječe na osjetljiva područja poput sigurnosti, zdravlja i temeljnih prava.

Pojednostavljenjem pravila Komisija želi ojačati konkurentnost europskih poduzeća, ali zagovornici strože regulacije umjetne inteligencije smatraju da regulacija nije odgovorna za tehnološko zaostajanje Europe i navode dublje uzroke poput nedostatka europskih tehnoloških prvaka, jer se europske tvrtke ne mogu uopće usporediti s američkim tehnološkim divovima kojima su dostupna astronomska ulaganja.

Predlaže se i modernizacija pravila o kolačićima radi poboljšanja korisničkog iskustva na mreži. Izmjenama propisa smanjit će se broj pojavljivanja bannera s kolačićima i omogućiti korisnicima da jednim klikom daju svoj pristanak i spreme svoje postavke kolačića putem središnjih postavki preferencija u preglednicima i operativnom sustavu.

Komisija predlaže uspostava “europskog poslovnog novčanika” koji će tvrtkama osigurati jedinstveni digitalni identitet kako bi se pojednostavila papirologija i znatno olakšalo poslovanje u državama članicama EU-a.