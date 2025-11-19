Proteklih mjesec dana četvero američkih volontera provelo je vrijeme živeći u posebnoj nastambi u kakvoj bi jednog dana (koji nije tako blizu) mogli živjeti prvi ljudi na - Marsu. No to je tek prvi u nizu mjeseci koje bi trebali provesti odvojeni od stvarnog svijeta i svojih bližnjih, a povratak u stvarnost čeka ih tek posljednjeg dana listopada 2026. godine.

Razlog zašto svoje dane provode u nastambi veličine oko 160 kvadratnih metara isprintanoj putem 3D printera smještenoj u NASA-inom Johnson Space Centeru u Houstonu jest - istraživanje i eksperimenti. Naime, kako bi se NASA mogla što bolje pripremiti za put na Crveni planet i sve što astronaute čeka daleko od Zemlje, moraju provesti što je više moguće eksperimenata i testiranja koji će im, barem u simuliranim uvjetima, pokazati što astronaute čeka na negostoljubivim crvenom marsovskom terenu.

Brojni izazovi

Tijekom svog boravka u ovoj nastambi, volonteri Ross Elder, Ellen Ellis, Matthew Montgomery i James Spicer suočit će se s brojnim izazovima poput ograničenih resursa (voda, hrana, energija), kvarova opreme, kašnjenja u komunikaciji te napornih šetnja po Marsu. Također, testirat će se i njihova izdržljivost i dugotrajni boravak u izoliranom i zatvorenom prostoru. Godina, odnosno nešto malo više vremena, trebali bi znanstvenicima dati važne podatke o zdravlju, psihološkoj otpornosti i radnoj učinkovitosti ljudi u uvjetima takvih dugotrajnih misija, a koji će se uzeti u obzir prilikom planiranja misija na Mjesec (što bi trebalo biti relativno brzo) i Mars, što ne treba očekivati tako skoro.

They’re not just simulating Mars, they’re living it.🧑‍🚀🏠



The CHAPEA Mission 2 crew entered the Mars Dune Alpha habitat on Oct. 19. For 378 days, they’ll live like Martian explorers, simulating life on the Red Planet to help @NASA prepare for future missions to the Moon, Mars,… pic.twitter.com/1XZTeFt81Z — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 17, 2025

Sama nastamba nazvana Mars Dune Alpha uključuje devet prostorija (svaki volonter ima svoju sobu), dijeljenu kupaonicu, kao i prostor za blagovanje i druženje, a pored se nalazi i mjesto koje simulira površinu Marsa, kako bi volonteri mogli vježbati hodanje po Crvenom planetu.

Tijekom simulacije posada će, među inim, provoditi različite znanstvene eksperimente, uzgajati povrće, testirati opremu razvijenu za Mars poput sustava za pitku vodu i medicinske dijagnostike i još puno drugih stvari. Sve to pomaže NASA-i da unaprijedi metode i tehnologije koje će omogućiti astronautima da sigurno i učinkovito rade tijekom dugih svemirskih putovanja.

Kako bi podsjetila sve na ovu misiju, NASA je početkom tjedna na platformi X objavila video koji prikazuje prošlomjesečni ulazak volontera u njihov novi privremeni dom, a treba podsjetiti kako je ovo druga takva misija - prva je uspješno dovršena prošle godine.

Izvor: Digital Trends