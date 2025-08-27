Južna Koreja zabranit će učenicima da se tijekom nastave koriste mobitelima, čime je postala zadnja u nizu država koje su ograničili korištenje pametnih telefona djeci i tinejdžerima.

Izglasani zakon stupit će na snagu od sljedeće školske godine, u ožujku 2026. godine. Rezultat je to nadstranačkih napora u borbi protiv pretjerane upotrebe pametnih telefona za koju mnoga istraživanja pokazuju da je štetna za mentalno i fizičko zdravlje mladih.

Zastupnici, roditelji i učitelji složni su u tvrdnji da upotreba pametnih telefona utječe na školski uspjeh učenika te ih sputava u učenju.

Za mjeru izglasanu u srijedu poslijepodne glasalo je 115 od ukupno 163 zastupnika južnokorejskog parlamenta, prenosi BBC.

Većina škola te azijske države već je samostalno donijela zabrane upotrebe pametnih telefona.

Zemlje poput Italije, Nizozemske i Kine također su zabranile mobitele u školama, a države poput Finske i Francuske to su učinile samo za mlađe naraštaje djece.

Južna Koreja jedna je od rijetkih koja je zabranu učinila zakonskom.

Ona učenicima ne dopušta da se koriste telefonima tijekom nastave, ali i učiteljima da je ograniče tijekom boravka na području škole.

Od samih škola zakonom se traži da educiraju učenike o ispravnoj upotrebi mobitela.