Robotaksi upao u duboku rupu na gradilištu dok je u njemu bila putnica

Incident se dogodio u srijedu u Chongqingu, prenijele su lokalne novine.
Putnicu, koja je neozlijeđena, iz rupe su pomoću ljestava izbavili građani.
Vlasnik obližnje trgovine je rekao da je rupa ograđena i da postoje upozorenja, pa je nejasno kako je robotaksi uspio proći.
Baidu upravlja najvećom flotom robotaksija u Kini, uključujući u Pekingu, Wuhanu i Chongqingu.
Kompanija se nastoji globalno proširiti, pa je nedavno potpisala partnerske ugovore s Uberom i Lyftom.