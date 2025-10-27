U Hrvatskom saboru ovaj će tjedan dominirati teme koje se odnose na financijski sektor, te na odgoj i obrazovanje, konkretno na zabranu mobitela u školama, a u petak, 31. listopada Sabor završava aktualnu, 7. sjednicu započetu 15. rujna.

Nakon stanke za blagdan Svih svetih, počinje nova sjednicu koja će potrajati do sredine prosinca i na kojoj će Sabor, među inim, donijeti i državni proračun za iduću godinu.

Zabraniti mobitele u školama

U srijedu će raspravljati o prijedlogu oporbene zastupnice Marije Selak Raspudić da se u školama zabrani korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta, osim u edukacijske svrhe ili ako je to opravdano medicinskim razlozima.

Situacija je danas takva da je u pojedinim školama, pa čak i gradovima đacima zabranjeno koristiti informacijsko-komunikacijske tehnologije, dok u drugima to nije regulirano ni na koji način. Učenike to dovodi u nejednak položaj, stoga treba uvesti pravila koja će važiti za sve, navodi zastupnica u svom prijedlogu da se izmjeni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.