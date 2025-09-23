Intenzivne i sve obilnije kiše, često izazivaju poplave diljem Europe. Ni, Hrvatska nije uvijek pošteđena visokih vodostaja i izlijevanja rijeka. Osim što takvi događaji stvaraju financijsku štetu ljudima i zajednici, utječu i na biljni i životinjski svijet na tom području.

Kako bi se bolje upravljalo vodnom infrastrukturom i rizicima od poplava u Hrvatskoj, pokrenut je projekt VEPAR - Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj - čime je napravljen velik korak prema snažnijoj zaštiti od poplava i učinkovitijem upravljanju vodnim rizicima.

U sklopu projekta za naručitelja Hrvatske vode, KING ICT je modernizirao mrežu hidroloških postaja, uveo sustav centralnog nadzora i upravljanja incidentima te pomogao ojačati sigurnost ključne infrastrukture poput crpnih stanica. Bili su zaduženi za izgradnju i modernizaciju hidroloških postaja, implementaciju sustava tehničke zaštite te razvoj i postavljanje incident management sustava za obranu od poplava.

Projekt je izuzetno važan ne samo za sigurnost građana i infrastrukture, već i za jačanje otpornosti Hrvatske na klimatske izazove i prirodne katastrofe. Ponosni smo što smo su naši stručnjaci svojim znanjem i rješenjima dali doprinos jednom od najvećih hidroloških projekata u Europi, istaknuli su iz KING ICT-a.

Jačanje otpornosti kroz digitalizaciju i tehnološki nadzor

Kako ističu iz KING ICT-a, projektom je značajno unaprijeđen sustav hidrološkog praćenja površinskih voda. Na više od 630 lokacija diljem zemlje postavljeno je 850 suvremenih hidroloških postaja, koje u stvarnom vremenu bilježe ključne parametre – razinu vodostaja, temperaturu vode, protok, sediment, stanje ustava, kao i video analizu korita rijeka u slučaju leda ili naplavina.

Sustav tehničke zaštite implementiran je na 24 crpne stanice na kojima su postavljeni sustavi videonadzora, protuprovale i nadzora okoline.

Podaci se prikupljaju i analiziraju u centralnom Nadzornom upravljačkom sustavu (NUS), smještenom u glavnom centru obrane od poplava u Zagrebu. NUS koristi naprednu arhitekturu s više aplikacija za automatizirano upravljanje incidentima, a paralelno su opremljeni i regionalni centri za brzu lokalnu reakciju u kriznim situacijama.

Nezamjenjivi podaci za pravovremenu obranu

Nova mreža hidroloških postaja i nadzorni upravljački sustav omogućuju kontinuirano prikupljanje i obradu podataka. Time su omogućeni bolji modeli predviđanja, povećana je učinkovitost upravljanja rizicima te su postavljeni temelji za brže i preciznije preventivne mjere. Sustav ranog upozoravanja sada je tehnološki osnažen, čime se značajno povećava učinkovitost intervencija i smanjuje rizik od šteta uzrokovanih poplavama.

Projekt potvrđuje kako strateška ulaganja u tehnologiju, nadzor i automatizaciju predstavlja put prema sigurnijem i otpornijem društvu. Zahvaljujući zajedničkim naporima naručitelja Hrvatskih voda i stručnih partnera, Hrvatska je sada opremljena za bržu, točniju i učinkovitiju reakciju u slučaju ugroze od poplava.

Ističu kako će Hrvatska sada će imati točnije i potpunije podatke o stanjima na rijekama, nasipima i drugim vodnim građevinama te će se diljem zemlje omogućiti lakše praćenje razine voda te brža i učinkovitija reakcija u slučaju poplava. Sve to doprinosi boljoj pripremljenosti, velikom smanjenju šteta od poplava i ono najvažnije - većoj sigurnosti građana u budućnosti.