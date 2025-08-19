Tesla predstavila novi model namijenjen kineskom tržištu, no može li se nositi s konkurencijom?

Nakon nekoliko tjedana najavljivanja i natpisa "dolazi uskoro", Tesla je i službeno lansirala Model YL.

Radi se o novom, većem Modelu Y sa 6 sjedala, koji će biti dostupan u Kini i to po cijeni od 339 tisuća kineskih juana, odnosno oko 47 tisuća američkih dolara.

Za sad je automobil dostupan u Teslinom online konfiguratoru, a tek treba dočekati prve primjerke na kineskim cestama. Naime, planirani početak isporuke je rujan 2025. godine.

Što se samih performansi tiče, Model YL ima domet od oko 750 kilometara na temelju ciklusa vožnje CLTC i ima veću bateriju od nešto manjeg Model Y Long Range AWD.

Veličinom je Model YL nešto veći od Model Y, koji je predstavljen ove godine. Tako je međuosovinski razmak kod Model YL 3040 milimetara (u odnosu na 2890 milimetara kod Model Y), dulji je za 18 centimetara i viši za otprilike 2,4 centimetra. No, veća baterija znači i veću težinu pa je Model YL tako težak 2088 kilograma

Model YL trebao bi biti Teslin odgovor na zahtjeve kineskog tržišta, no s obzirom na cijenu, teško da će moći konkurirati brojnim sličnim modelima kineskih proizvođača koji su puno jeftiniji.