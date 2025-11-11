Dok se u svijetu, što zbog klimatskih promjena, što zbog prevelike upotrebe pesticida u poljoprivredi, broj pčela konstantno smanjuje, u Australiji su otkrili novu autohtonu vrstu pčela.

Za razliku od klasičnih pčela na koje smo naviknuli u našem okolišu, ova australska izgleda malo drugačije. Kako su znanstvenici naveli, pčela ima male rogove na glavi, što ih je inspiriralo da joj nadjenu "đavolsko ime" - Megachile Lucifer. Kažu kako su inspiraciju dobili gledajući popularnu seriju "Lucifer".

Na ovu neobičnu pčelu znanstvenici su naišli promatrajući zapravo rijedak divlji cvijet koji raste samo u planinskom lancu Bremer u Zapadnoj Australiji.

Kako pojašnjavaju, rogovi koji se nalaze na glavi veoma su prepoznatljivi, ali se nalaze samo na ženki pčele. Pretpostavljaju da bi ih pčele mogle koristiti kao obrambeni mehanizam, pomoć u skupljenju peludi ili pak za skupljanje materijala za izgradnju gnijezda.

Ističu kako je ovo prva nova vrsta pčela otkrivena u posljednjih 20 godina.

Kako je za BBC istaknula dr. Kit Pendergast sa Sveučilišta Curtin, ime Lucifer nije samo počast izgledu ove pčele, već i referenca na isticanje potrebe za boljim očuvanjem atohtonih pčela i razumijevanjem načina oprašivanja ugroženih biljaka.

Izvještaj o novopronađenoj pčeli objavljen je u časopisu Journal of Hymenoptera Research.