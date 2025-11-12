United Group, vodeći pružatelj telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi, imenovao je dr. Kima Kyllesbecha Larsena glavnim direktorom za tehnologiju i informacijske sustave (CTIO), sa službenim preuzimanjem pozicije 1. studenog 2025. godine. Dr. Larsen, iskusni stručnjak za telekomunikacije i tehno-ekonomske strategije, s više od 25 godina međunarodnog liderskog iskustva, pridonijet će kompaniji bogatim znanjem u području planiranja, izgradnje i upravljanja telekomunikacijskim mrežama širom svijeta.

Dr. Larsen je obnašao rukovodeće funkcije u kompanijama Deutsche Telekom, T-Mobile i Ooredoo Group, gdje je predvodio opsežne tehnološke transformacije, uvođenje 5G mreža i razvoj inovativnih mrežnih strategija. Bio je CTIO u kompanijama T-Mobile Netherlands i Magyar Telekom, gdje je, kao glavni direktor, vodio ključne infrastrukturne projekte poput prelaska IT sustava na cloud, modernizacije mreže te stvaranja T-Infra BV (danas dio Cellnex Netherlands). Dr. Larsen je bio i ključni član tima koji je upravljao prodajom nizozemskog T-Mobilea fondu privatnog kapitala 2022. godine.

Kimova bogata operativna ekspertiza i iskustvo u provedbi složenih tehnoloških strategija bit će veliki doprinos United Groupu, izjavio je Stan Miller, glavni izvršni direktor kompanije. Njegov dokazani uspjeh na području telekomunikacijske tehnologije i sposobnost vođenja velikih transformacija dodatno će osnažiti naše kapacitete i podržati daljnji uspjeh kompanije.

U Deutsche Telekomu, Kim je obnašao dužnosti višeg potpredsjednika za tehnološku ekonomiju, arhitekturu i inovacije, savjetujući o mrežnoj strategiji, spajanjima i akvizicijama te optimizaciji ulaganja u Europi i SAD-u. U Ooredoo grupi imao je ključnu ulogu u pokretanju nacionalne širokopojasne mreže Ooredoo Myanmara te u oblikovanju strategija za 5G i dijeljene mreže. Kao osnivač tvrtke TechNEconomY i operativni partner u Macquarie Asset Managementu, Kim je savjetovao o ulaganjima u telekomunikacijsku infrastrukturu, s naglaskom na optičke mreže, tornjeve i tehnologije nove generacije 5G/6G. Također, obnaša funkcije člana odbora kompanija Tusass A/S (Grenland) i Fiberhost (Poljska), s fokusom na operativnu izvrsnost i zaštitu ključne infrastrukture.

United Groupu sam se pridružio s velikim entuzijazmom, izjavio je dr. Kim Kyllesbech Larsen. Radujem se doprinijeti naporima kompanije u pružanju inovativnih rješenja i tehnologija koje zadovoljavaju stalno rastuće potrebe naših korisnika.

Dr. Larsen je doktorirao fiziku te magistrirao fiziku i matematiku na Sveučilištu Aarhus (Danska). Završio je više od 50 izvršnih programa s područja financija, podatkovne znanosti, umjetne inteligencije i digitalne transformacije na vodećim institucijama, uključujući INSEAD (Francuska), Sveučilište Colorado Boulder (SAD) i Sveučilište Oxford (UK).

Ovim potezom United Group dodatno učvršćuje svoj položaj vodećeg pružatelja telekomunikacijskih i medijskih usluga u jugoistočnoj Europi, osiguravajući najmodernije tehnologije i vrhunske usluge milijunima korisnika.