Mirna noćna vožnja u Južnoj Australiji pretvorila se u znanstvenu enigmu kada je nepoznati objekt udario u Teslu, što bi moglo označiti prvi zabilježeni slučaj udara meteorita u vozilo u pokretu.

Veterinar Andrew Melville-Smith iz grada Whyalle izjavio je za Australian Broadcasting Corporation (ABC) da je objekt pogodio njegovo vjetrobransko staklo tolikom snagom da se ono djelomično otopilo i uvelike napuklo.

Mislio sam da smo se sudarili, toliko je bilo glasno, toliko nasilno, potpuno neočekivano, rekao je Melville-Smith. Unatoč šoku koji je on sam doživio, njegova Tesla, koja je navodno bila na Autopilotu, nastavila je voziti kao da se ništa nije dogodilo.

Melville-Smith je odmah prijavio incident i lokaciju Južnoaustralskom muzeju, čiji znanstvenici sada analiziraju oštećeno staklo kako bi otkrili eventualne čestice meteorita u njemu.

Ono što je doista neobično jest da se staklo vjetrobrana zapravo malo otopilo; bilo je puno topline u onome što je udarilo u staklo, rekao je za ABC Kieran Meaney, mineralog iz navedenog muzeja. Ako se potvrdi da je riječ bila o meteoritu, to bi onda mogao biti prvi dokazani slučaj udara meteorita u vozilo u pokretu.

Meaney je za ABC objasnio da meteoriti obično dolaze hladni, no njihova velika brzina može pri udaru osloboditi golemu količinu toplinske energije. Ipak, razmatraju se i druge mogućnosti, poput otpada iz svemira, dijela zrakoplova ili običnog kamenja s tla.

Možda ćemo daljnjim istraživanjem otkriti da je riječ o nečem drugom, ali trenutno je meteorit teorija s kojom radimo, rekao je na kraju Meaney. Znanstvenici planiraju pregledati područje na kojem se incident dogodio, kako bi pronašli eventualne ostatke metorita.