VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena

Otvorili smo prozor u fazu razvoja koja je prije bila skrivena, istaknuo je glavni autor i bioinženjer Samuel Ojosnegros s IBC-a.

16.08.2025.
Implantacija embrija (Foto: YouTube/IBC/Screenshot)

Iako je znanost do sad iznimno napredovala, jedan je dio ljudskog života ostao skriven. Znanstvenici znaju kako dolazi do oplodnje i što se s oplođenom stanicom događa nakon toga. No, sad prvi put imaju i konkretne video snimke samog trenutka implantacije ljudskog embrija.

Novi sustav koji su razvili znanstvenici s Instituta za znanost i tehnologiju iz Barcelone (IBC), omogućio je znanstvenicima da detaljno prouče ono što se može opisati kao iznenađujuće invazivan proces.

Snimke koje su objavili prikazuju ljudski embrij u laboratoriju kako agresivno prodire u matricu na bazi kolagena kako bi stvorio šupljinu za povezivanje i daljnji rast.

Po prvi put smo mogli dinamički promatrati kako se odvija implantacija ljudskog embrija. Otvorili smo prozor u fazu razvoja koja je prije bila skrivena, istaknuo je za Science Alert, glavni autor i bioinženjer Samuel Ojosnegros s IBC-a.

Iako se eksperiment odvijao u laboratoriju, a ne pravoj maternici, okruženje koje su Ojosnegros i njegovi kolege stvorili precizno imitira stvarno okruženje u kakvom se embriji inače nalaze u maternici.

Upravo je implantacija embrija u maternicu ključan korak koji lako može poći po zlu. Znanstvenici ističu kako se oko 60 posto neuspjelih trudnoća događa upravo zbog neuspjele implantacije ili ubrzo nakon nje.

Znanstvenici su ostali iznenađeni kad su vidjeli koliko duboko u matricu prodiru ljudski embriji. Potpuno su se omotali kolagenom iz matrice.

Otkrili smo da primjenjuje značajnu mehaničku silu za implantaciju i invaziju, dodao je Ojosnegros.

Svoja su otkrića opisali u radu objavljenom u časopisu Science Advances, a nadaju se da će olakšati proučavanje samog početka trudnoće, pogotovo u kontekstu borbe protiv neplodnosti.

Naime, do sad su znanstvenici prvih pet dana razvoja embrija, mogli promatrati samo u laboratoriju, pod mikroskopom. Embrij u toj fazi je tek nakupina od stotinjak stanica i premalen je da bi se vidio ultrazvukom.

Ovaj novi model proširuje prozor za promatranje te početne, prve faze. Tako su mogli promatrati kako ljudski embrij, jednom postavljen na kolagensku matricu, prodire u njenu površinu i "vuče" za sobom vlakna kolagena prema svom središtu, što dovodi do promjena u okolini oko njega.

Nagađaju da bi to moglo značiti da embrij nekako povezuje majčino tkivo s vlastitim.

Što stjenka maternice radi kao odgovor na ovu invaziju, znanstvenici za sad nisu uspjeli otkriti. Matrica na bazi kolagena nije izrađena korištenjem ljudskih stanica maternice, pa daje samo polovične odgovore.

No, to ne mora biti loša stvar. Znanstvenici ističu da im to omogućava da mijenjaju sastav matrice kako bi otkrili kako ljudski embriji reagiraju na različita okruženja. To bi u konačnici moglo dovesti do boljih tehnika ili razumijevanja uvjeta koji su potrebni za bolju i uspješniju implantaciju.

Izvor: Science Alert

