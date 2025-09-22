Novi uređaji dizajnirani su da transformiraju svakodnevni život, pokrivajući čišćenje pametnog doma, praćenje osobnog zdravlja, impresivan zvuk, kućnu sigurnost i vrhunsku zabavu. Xiaomi, koristeći moć umjetne inteligencije, nastavlja usavršavati način na koji ljudi komuniciraju s tehnologijom, stvarajući učinkovitije sustave pametnog doma i poboljšanu interakciju čovjeka i pametnih uređaja.

Xiaomi Watch S4 41mm: Elegantan dizajn s naprednim zdravstvenim funkcijama

Xiaomi Watch S4 41mm spaja elegantan dizajn s naprednim praćenjem zdravlja i fitnessa. Njegov 1,32-inčni AMOLED zaslon doseže 1500 nita u High Brightness modu s rezolucijom 466 × 466, pružajući jasne i živopisne vizuale čak i na jakom sunčevom svjetlu. Slim profil od 9,5 mm i težina od samo 32 g čine ga udobnim za nošenje tijekom cijelog dana. Dostupan je u crnoj, mint zelenoj, bijeloj i posebnoj Sunset Gold verziji s zlatnim Milanese remenom i krunom s laboratorijski uzgojenim dijamantom.

Pr (Foto: PR)

Zdravlje i dobrobit su u središtu Watch S4 41mm. Nadograđeni modul za praćenje otkucaja srca omogućuje preciznije mjerenje tijekom vježbanja, a praćenje sna uključuje višedimenzionalnu analizu i 21-dnevni vodič za poboljšanje kvalitete sna. GNSS dual-band pozicioniranje osigurava pouzdano praćenje ruta za trkače, bicikliste i planinare, dok podržava više od 150 sportskih režima. Funkcija sportskog vloga omogućuje snimanje videa putem pametnog telefona uz prikaz real-time podataka poput pulsa i potrošenih kalorija. Baterija traje do osam dana s brzopunjivom funkcijom.

Pr (Foto: PR)

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Profesionalni zvuk s udobnošću za cijeli dan

Xiaomi Open Wear Stereo Pro nudi lagan i ergonomičan dizajn, s tri točke potpore i nagnutim slušalicama koje ravnomjerno raspoređuju pritisak. Fleksibilni memorijski titanski kabel prilagođava se različitim oblicima uha. Certificirane od TÜV SÜD za visoku udobnost nošenja, s reprodukcijom do 8,5 sati i do 45 sati s kućištem. Brzo punjenje omogućuje dva sata reprodukcije za samo 10 minuta.

Pr (Foto: PR)

Zvuk je bogat i uravnotežen, s dubokim basom i jasnim visokim tonovima. Hi-Res Audio Wireless i LDAC kodek zadržavaju kvalitetu zvuka, a Dimenzional Audio prilagođava reprodukciju pokretima glave. Harman AudioEFX i Harman Master EQ omogućuju jednostavno podešavanje zvuka, dok sustav smanjenja prolijevanja zvuka smanjuje ga za više od 60 posto.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i Robot Vacuum 5 Pro: Pametnije čišćenje doma uz AI Robot Vacuum 5 Pro: 20000Pa usisna snaga, dToF Smart Retractable Radar, čišćenje ispod namještaja od 9,5 cm, AI prepoznavanje prljavštine i izbjegavanje prepreka. Napredna baza s pranjem mopova na 80°C.

Robot Vacuum 5: Slično naprednoj verziji, ali s jednostavnijom bazom i S-Cross™ dual-line svjetlosnim sustavom.

Oba modela imaju dualni mop i bočne četke za 100 posto pokrivenost kuteva, 5200mAh bateriju za 140 minuta čišćenja, integraciju s Xiaomi Smart Home aplikacijom i podršku za Alexa i Google Assistant.

Pr (Foto: PR)

Xiaomi Smart Camera C701: 4K Ultra HD sigurnost uz AI

8MP senzor, 6-elementni objektiv, HDR, punokrvna noćna vizija i infracrvena do 10 metara. AI prepoznavanje ljudi, djece i kućnih ljubimaca. Fizička zaštita leće, detekcija buke, panoramski nadzor. Glasovna kontrola, dvosmjerni audio i Wi-Fi 6.

Pr (Foto: PR)

Cijene i dostupnost

● Xiaomi Watch S4 41mm: od 169 EUR

● Xiaomi Open Wear Stereo Pro: 159 EUR

● Xiaomi Robot Vacuum 5: 699 EUR

● Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro: 849 EUR

● Xiaomi Smart Camera C701: 59 EUR

Xiaomi donosi Mijia kućanske uređaje na globalna tržišta, uključujući perilicu i hladnjak

Xiaomi je danas najavio globalno lansiranje novih Mijia kućanskih uređaja, uključujući Mijia Refrigerator Cross Door 502L, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg i Mijia Air Conditioner Pro Eco Series. Ove novosti dodatno unapređuju Xiaomi strategiju pametnog ekosustava „Human x Car x Home“, pružajući potrošačima širom svijeta besprijekorno povezano i inteligentnije iskustvo života.

Uređaji su u potpunosti integrirani u Xiaomi AIoT i Mijia pametne kućne sustave, omogućujući korisnicima upravljanje putem aplikacije Xiaomi Home s pristupom real-time obavijestima, personaliziranim postavkama i besprijekornim OTA softverskim nadogradnjama, bilo gdje u svijetu. Dodatno, kompatibilnost s Google Assistant i Alexa donosi novu razinu praktičnosti i inteligencije u dom.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L: Inteigentno i svestrano skladištenje hrane

Dizajniran za suvremeni obiteljski život, Mijia Refrigerator Cross Door 502L nudi visoku učinkovitost hlađenja i svestrano skladištenje. Namijenjen je domaćinstvima koja kupuju veće količine namirnica, s fleksibilnim višezonskim opcijama: uključuje i Fresh pretvorivu zonu s kontrolom temperature od -1°C do 5°C te optimizirana rješenja za razne vrste svježih namirnica. Kapacitet od 502L uključuje zasebno kontrolirane temperaturne zone s načinima Auto, Super Cool i Super Freeze. Tehnologija Ag⁺ Freshness² pomaže u smanjenju mirisa i inhibiranju rasta bakterija, čuvajući hranu svježom duže.

Hladnjak ima vrata s otvaranjem do 90° za lak pristup, a aplikacija Xiaomi Home šalje obavijest ako su vrata otvorena više od dvije minute. Dual inverter tehnologija osigurava tihi rad i izvrsnu energetsku učinkovitost, dok ugrađeni Wi-Fi omogućuje daljinsko podešavanje temperature.

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: Napredno rješenje za pranje i sušenje rublja

Pr (Foto: PR)

Fokusiran na energetsku učinkovitost i tihi rad, Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg ima ultra-slim dizajn dubine 570mm i extra-large bubanj od 525mm s direktnim pogonom i Power Wash tehnologijom. Bezremenski motor stvara snažnu centrifugalnu silu za dublje čišćenje gotovo bez buke. Optimiziran za energetsku učinkovitost, ostvaruje do 25 posto uštede u odnosu na EU Energy Class A.

Funkcija Dual Auto Dosing osigurava optimalnu količinu deterdženta i omekšivača. All-in-one wash-to-dry opcija pere do 3kg rublja u 180 minuta. Smart Infusion koristi visokotlačno prskanje unutar bubnja za Smart Wash dubinsko čišćenje u samo 36 minuta, smanjujući vrijeme pranja za 39 posto, potrošnju vode za 33 posto i energije za 40 posto. Quick Wash završava punu količinu rublja za 12 minuta.

Za higijenu rublja, perilica koristi visoku temperaturu pare za uklanjanje do 99,99 posto bakterija, dok Refresh mode obnavlja odjeću bez vode, uklanjajući bore. Aromatherapy Wash dodaje miris u bubanj. Pametni načini sušenja koriste senzore i 3D protok zraka, s Smart Dry Control za optimalnu suhoću, a Gentle Drying održava temperaturu od 55°C do 65°C za minimalno skupljanje i oštećenje.

Sve ključne zone uređaja održavaju se higijenski kroz automatske rutine čišćenja: čišćenje ladice za deterdžent, samorinsanje, čišćenje bubnja na visokoj temperaturi i automatsko ispiranje vrata.

Pr (Foto: PR)

Cijene i dostupnost

Mijia kućanski uređaji bit će dostupni kroz Xiaomi službene kanale i ovlaštene prodavače, a na hrvatskom tržištu bit će dostupni početkom 2026. godine.

Mijia Refrigerator Cross Door 502L: od 849 EUR

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg: od 749 EUR