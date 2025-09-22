Xiaomi je danas u Münchenu predstavio REDMI Pad 2 Pro Seriju, koja uključuje REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version i REDMI Pad 2 Pro 5G. Namijenjena svima koji traže uranjajuće iskustvo zabave na velikom ekranu, ova serija donosi filmove i igre u život s upečatljivim vizualima i besprijekornim performansama. Stvorena za svakodnevnu zabavu, kombinira prostrani zaslon, ogromnu bateriju, impresivan zvuk i svestrane značajke koje se lako prilagođavaju svakodnevnoj upotrebi.

U središtu REDMI Pad 2 Pro Serije nalazi se 12,1-inčni ultra-veliki 2.5K zaslon, koji gledatelja uvlači dublje u svaku scenu. Dolby Vision® donosi preciznije boje za realistične vizuale, dok adaptivna brzina osvježavanja do 120 Hz osigurava tečan prikaz bilo da se radi o streamingu, igranju ili multitaskingu. Zahvaljujući DC dimmingu i trostrukim TÜV Rheinland certifikatima za Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker-Free i Circadian Friendly prikaz, zaslon smanjuje naprezanje očiju i ostaje ugodan i tijekom dugih sesija gledanja. Za one koji žele još profinjenije vizualno iskustvo, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version donosi unaprijeđeni AG nano-teksturirani zaslon koji smanjuje odsjaj i refleksije do 97%, a nudi i površinu nalik papiru – idealnu za čitanje, skiciranje ili pisanje bilješki. Zabavno iskustvo upotpunjuje quad-speaker sustav s Dolby Atmos® i Hi-Res Audio, koji ispunjava prostor bogatim, uranjajućim zvukom. S ručno podešivim pojačanjem glasnoće do 300%, zvuk ostaje jasan čak i u bučnom okruženju.

Kako bi bez problema izdržala duge sesije zabave, REDMI Pad 2 Pro Serija opremljena je masivnom baterijom od 12000mAh (tip), jednom od najvećih Xiaomi baterija za tablete na globalnom tržištu.

Pr (Foto: PR)

Kada je vrijeme za punjenje, tu je 33W brzo punjenje, dok 27W žično reverzno punjenje omogućuje da tablet posluži i kao prijenosna baterija za druge uređaje. Snagu ovom trajanju daje Snapdragon® 7s Gen 4 Mobile Platform, izrađen u učinkovitom 4nm procesu, optimiziran za zahtjevne aplikacije na velikom zaslonu.

Cjelokupno iskustvo dodatno obogaćuje integrirana Xiaomi međupovezivost pokretana Xiaomi HyperOS-om, koja omogućuje bešavno povezivanje s drugim Xiaomi uređajima. REDMI Pad 2 Pro Serija podržava značajke poput Call sync, Shared clipboard, Network sync i Home screen+, što tabletu omogućuje pristup i upravljanje aplikacijama i datotekama s telefona. Korisnici mogu koristiti i Cross-device kamere za fleksibilne video pozive i višekutno live streamanje povezivanjem kamera s više uređaja. Mogućnosti dodatno proširuju Google Gemini i Circle to Search with Google za naprednu asistenciju. Na kraju, uz do 2TB proširive pohrane, korisnici imaju dovoljno prostora za spremanje videa, dokumenata i kreativnih projekata, čineći REDMI Pad 2 Pro Seriju spremnom da zabavu uvijek drži na dohvat ruke.

Seriju nadopunjuje i niz pažljivo dizajniranih dodataka. REDMI Smart Pen pruža precizno i prirodno pisanje i crtanje uz 4096 razina pritiska i ultra-nisku latenciju u milisekundama. Za ugodno tipkanje, REDMI Pad 2 Pro Keyboard donosi PC-razinu iskustva s prostranim tipkama dimenzija 16×16 mm, hodom tipke od 1,3 mm i razmakom tipki od 19 mm. Tipkovnica uključuje i ugrađenu petlju za stylus, kako bi olovka uvijek bila pri ruci.

REDMI Pad 2 Pro Cover pak štiti tablet, a istovremeno služi i kao praktično postolje, opremljeno ugrađenim držačem za olovku kako bi sve bilo nadohvat ruke.

Pr (Foto: PR)

Cijena i dostupnost

REDMI Pad 2 Pro dostupan je u memorijskim varijantama 6+128 GB po cijeni od 279 EUR te 8+256 GB po cijeni od 329 EUR. Model REDMI Pad 2 Pro 5G s memorijom 8+256 GB može se nabaviti po cijeni od 399 EUR.

Dodatna oprema također je dostupna zasebno: REDMI Smart Pen po cijeni od 49 EUR, dok je redovna cijena tipkovnice 89 EUR. Uz REDMI smart Pen i tipkovnicu, dolazi i zaštitni cover po cijeni od 29 EUR.

Xiaomi TV S Pro Mini LED Serija 2026: Kino doživljaj i vrhunska izvedba u vašem domu

Xiaomi podiže kućnu zabavu na novu razinu sa Xiaomi TV S Pro Mini LED Serija 2026, koji donosi naprednu tehnologiju gledanja sljedeće generacije zahvaljujući QD-Mini LED tehnologiji. Televizori su dostupni u veličinama 75'', 65'' i 55'' te nude fleksibilnost prilagodbe različitim prostorima - od velikih dnevnih boravaka do spavaćih soba ili gaming kutaka. Kombinacija Mini LED pozadinskog osvjetljenja i quantum dot poboljšanja omogućuje dublje crne tonove, svjetlije naglaske i živopisnije boje, čineći filmove, sport i serije oštrijima i realističnijima. UHD 4K rezolucija pruža izuzetnu jasnoću detalja, dok HDR10+ i Dolby Vision® osiguravaju zapanjujući prikaz scena čak i u jako osvijetljenim prostorijama. Uz Filmmaker Mode, gledatelji mogu doživjeti filmove onako kako ih je redatelj zamislio, s točnim bojama i autentičnim kinodojmom u vlastitom domu.

Uz Xiaomi Visual Engine Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED serija 2026 poboljšava jasnoću slike uz tehnologiju niske refleksije koja smanjuje odsjaje, pa je slika kristalno jasna čak i na suncu ili pri jakom unutarnjem osvjetljenju. Globalno zatamnjenje poboljšava tamnije scene, dok motori za jasnoću pokreta osiguravaju glatke sportske i akcijske sekvence bez zamućenja. Za audio doživljaj brinu se dualni zvučnici od 15 W s Dolby Atmos® i podešavanjem Harman AudioEFX, koji pružaju uravnotežen i kinovski zvuk bez potrebe za dodatnim zvučnicima.

Za strastvene igrače, Xiaomi TV S Pro Mini LED serija 2026 nudi 144 Hz osvježavanje uz mogućnost pojačanja do 288 Hz, čineći igru glatkom, responzivnom i uzbudljivom u svim žanrovima, od utrka do otvorenih svjetova. Zahvaljujući Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6, streaming i povezivanje s uređajima je besprijekorno, čineći Xiaomi TV S Pro Mini LED Seriju 2026 centralnim mjestom za zabavu, igre i obiteljske trenutke.

Pr (Foto: PR)

Cijena i dostupnost

Televizori će biti dostupni u veličinama 55", 65" i 75", po cijenama od 799 eura, 999 eura te 1.299 eura.