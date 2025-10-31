Održavanje oštrine uma možda će uskoro zahtijevati više od križaljki ili čitanja. Neurolozi sa Sveučilišta McGill u Kanadi otkrili su da digitalni program za vježbanje mozga može pomladiti ključne moždane funkcije kod starijih osoba.

U dvostruko slijepom, kontroliranom istraživanju objavljenom u časopisu JMIR Serious Games, 82 zdrava sudionika istraživanja starija od 65 godina bila su nasumično raspoređena da deset tjedana svakodnevno po trideset minuta igraju ili aplikaciju „BrainHQ” tvrtke Posit Science Corporation ili rekreativnu računalnu igru. Skeniranje mozga nakon tog razdoblja pokazalo je značajno povećanje kolinergičke aktivnosti u prednjem cingulatnom korteksu (ACC) kod onih koji su koristili aplikaciju BrainHQ. Riječ je o području mozga koje je povezano s pažnjom, inhibicijom i pamćenjem.

Nevjerojatan učinak

Trening je obnovio kolinergičko zdravlje na razine koje se obično viđaju kod osobe deset godina mlađe. Ovo je prvi put da je bilo koja intervencija, bilo lijek ili ne, to pokazala kod ljudi, rekao je neurolog Etienne de Villers-Sidani sa Sveučilišta McGill u članku objavljenom na stranicama tog sveučilišta. Autori studije su napomenuli da su postignuti učinci usporedivi s poništavanjem desetljeća prirodnog propadanja ACC-a.

Koristili smo rijetku tehnologiju. Montrealski neurološki institut jedno je od rijetkih središta u svijetu koje može proizvesti specifični marker i provesti skeniranje, istaknuo je Villers-Sidani. Iz proizvođača aplikacije, Posit Sciencea, koji komercijalno nudi BrainHQ putem pretplate, tvrde da je njihov sustav potkrijepljen stotinama recenziranih studija.

Autori istraživanja upozoravaju da su potrebna daljnja istraživanja, s većim i raznolikijim uzorcima sudionika. Prepoznavanje i provedba učinkovitih strategija za očuvanje zdravlja mozga može smanjiti troškove zdravstvene skrbi, povećati sudjelovanje u radnoj snazi i zajednici te poboljšati kvalitetu života, zaključili su na kraju.