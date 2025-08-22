Zaboravite Planet X i Planet 9, astronomi sumnjaju na novi misteriozni planet veličine Zemlje na rubu Sunčeva sustava

Vanjski Sunčev sustav možda skriva više od ledenih stijena, a astronomi sada sumnjaju da bi zapravo planet veličine Zemlje mogao iskrivljavati orbite udaljenih objekata.

Prijašnje su se spekulacije odnosile na nekoliko mogućih divovskih planeta. Planet X nekoć se smatrao sedam puta masivnijim od Zemlje, na udaljenosti 50 puta većoj od Zemljine orbite oko Sunca, no ta je teorija uglavnom odbačena. Planet Devet, za razliku od toga, ostaje predmet istraživanja, s procjenama od 10 Zemljinih masa i najmanje 300 puta veće udaljenosti od Sunca, u usporedbi sa Zemljom.

Argumenti za Planet Y

Amir Siraj sa Sveučilišta Princeton i njegovi kolege predlažu drukčijeg kandidata — Planet Y. Njihova analiza, koja je objavljena na repozitoriju arXiv i koja čeka znanstvene recenzije, pokazuje da određeni objekti u Kuiperovom pojasu odstupaju oko 15 stupnjeva od ravnine Sunčeva sustava. Ako je to iskrivljenje stvarno, najjednostavnije objašnjenje je neotkriveni nagnuti planet, kaže Siraj za New Scientist.

Planet Y, ako postoji, imao bi masu između Merkura i Zemlje te bi kružio 100–200 puta dalje od Sunca nego Zemlja. Njegova gravitacija mogla bi blago potiskivati ledena tijela iznad i ispod uobičajene orbitalne ravnine Sunčevog sustava.

Skroman, ali vjerodostojan signal

Naš signal je skroman, ali vjerodostojan, kaže Siraj, uz otprilike 2 do 4 posto šanse da je riječ o slučajnosti.

Rani tragovi Planeta Devet navodili su slične vjerojatnosti slučajnosti, napominje Siraj, naglašavajući ipak razliku u potpisu tih tragova.

Otkriće pred vratima?

Jonti Horner sa Sveučilišta Southern Queensland, koji nije sudjelovao u istraživanju, smatra navedenu ideju uvjerljivom. To se uklapa u činjenicu da jednostavno ne znamo što je ondje. Tek smo u posljednjih nekoliko desetljeća doista počeli istraživati prostor iza Neptuna, rekao je za New Scientist. Horner vjeruje da je spomenuto raspršenje vjerojatnije od nastanka planeta izravno u vanjskom dijelu Sunčevog sustava.

Desetogodišnje promatranje neba u sklopu opservatorija Vera C. Rubin proširit će spoznaje o transneptunskim objektima. Rubin će brzo proširiti katalog dobro izmjerenih transneptunskih objekata, ističe Siraj. Predviđa i da bi Rubin mogao otkriti Planet Y unutar prvih nekoliko godina istraživanja.