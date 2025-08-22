Znanost

Zaboravite Planet X i Planet 9, astronomi sumnjaju na novi misteriozni planet veličine Zemlje na rubu Sunčeva sustava

Prvo se sumnjalo na Planet x, rasprava još uvijek traje oko Planeta 9, no astronomi sada predlažu da bi se na rubu Sunčeva sustava zapravo mogao nalaziti Planet Y, koji je zapravo maksimalno veličine Zemlje.

Branimir Vorša | 22.08.2025. / 12:50 komentari
Asteroidni pojas, ilustracija
Asteroidni pojas, ilustracija (Foto: Getty Images)

Vanjski Sunčev sustav možda skriva više od ledenih stijena, a astronomi sada sumnjaju da bi zapravo planet veličine Zemlje mogao iskrivljavati orbite udaljenih objekata.

tri vijesti o kojima se priča Xiaomi YU7 Na struju Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu Inbox, ilustracija Već vrebaju Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah MMS poruke, ilustracija Još jedan sigurnosni propust Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje

Prijašnje su se spekulacije odnosile na nekoliko mogućih divovskih planeta. Planet X nekoć se smatrao sedam puta masivnijim od Zemlje, na udaljenosti 50 puta većoj od Zemljine orbite oko Sunca, no ta je teorija uglavnom odbačena. Planet Devet, za razliku od toga, ostaje predmet istraživanja, s procjenama od 10 Zemljinih masa i najmanje 300 puta veće udaljenosti od Sunca, u usporedbi sa Zemljom.

Argumenti za Planet Y

Amir Siraj sa Sveučilišta Princeton i njegovi kolege predlažu drukčijeg kandidata — Planet Y. Njihova analiza, koja je objavljena na repozitoriju arXiv i koja čeka znanstvene recenzije, pokazuje da određeni objekti u Kuiperovom pojasu odstupaju oko 15 stupnjeva od ravnine Sunčeva sustava. Ako je to iskrivljenje stvarno, najjednostavnije objašnjenje je neotkriveni nagnuti planet, kaže Siraj za New Scientist.

Planet Y, ako postoji, imao bi masu između Merkura i Zemlje te bi kružio 100–200 puta dalje od Sunca nego Zemlja. Njegova gravitacija mogla bi blago potiskivati ledena tijela iznad i ispod uobičajene orbitalne ravnine Sunčevog sustava.

Skroman, ali vjerodostojan signal

Naš signal je skroman, ali vjerodostojan, kaže Siraj, uz otprilike 2 do 4 posto šanse da je riječ o slučajnosti.

Rani tragovi Planeta Devet navodili su slične vjerojatnosti slučajnosti, napominje Siraj, naglašavajući ipak razliku u potpisu tih tragova.

Otkriće pred vratima?

Jonti Horner sa Sveučilišta Southern Queensland, koji nije sudjelovao u istraživanju, smatra navedenu ideju uvjerljivom. To se uklapa u činjenicu da jednostavno ne znamo što je ondje. Tek smo u posljednjih nekoliko desetljeća doista počeli istraživati prostor iza Neptuna, rekao je za New Scientist. Horner vjeruje da je spomenuto raspršenje vjerojatnije od nastanka planeta izravno u vanjskom dijelu Sunčevog sustava.

Desetogodišnje promatranje neba u sklopu opservatorija Vera C. Rubin proširit će spoznaje o transneptunskim objektima. Rubin će brzo proširiti katalog dobro izmjerenih transneptunskih objekata, ističe Siraj. Predviđa i da bi Rubin mogao otkriti Planet Y unutar prvih nekoliko godina istraživanja.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Otkriven divovski virus s najduljim repom ikad
Znanstvenici iznenađeni
Otkriven divovski virus s najduljim repom ikad
Priprema se nova regulativa: Građani EU-a strahuju od masovnog nadzora WhatsAppa, mailova i drugih platformi
Političari će imati privatnost
Priprema se nova regulativa: Građani EU-a strahuju od masovnog nadzora
Boja vašeg automobila ima velik učinak na gradske vrućine: "To je stvarno! Nije vaša mašta"
Znanstvenici upozoravaju
Boja vašeg automobila ima velik učinak na gradske vrućine: "To je stvarno! Nije vaša mašta"
Samsung priprema nešto posebno: Svi kojima je privatnost na prvom mjestu bit će oduševljeni
Za sljedeću godinu
Samsung priprema nešto posebno: Svi kojima je privatnost na prvom mjestu bit će oduševljeni
Zaboravite Planet X i Planet 9, astronomi sumnjaju na novi misteriozni planet veličine Zemlje na rubu Sunčeva sustava
Novi prijedlog
Zaboravite Planet X i Planet 9, astronomi sumnjaju na novi misteriozni planet veličine Zemlje na rubu Sunčeva sustava
Jensen Huang pregovara sa SAD-om o novom čipu za Kinu
Posjetio TSMC
Jensen Huang pregovara sa SAD-om o novom čipu za Kinu
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Od rujna
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona
Hoće li se pojaviti i na vojnoj paradi?
FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah
Već vrebaju
Više od 2 milijarde korisnika Gmaila na udaru hakera, evo što trebate učiniti odmah
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov
U blizini Aljaske
Amerikanci digli borbene avione: Presreli su ruski obavještajni zrakoplov
Šokirani Nijemci: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas
odmor iz noćne more
Turisti u šoku: Kuću s bazenom u Hrvatskoj platili 2500 eura, a dočekao ih teški užas
show
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Ida Prester zaboravila godišnjicu braka, muž ju podsjetio dok su jeli ćevape
urnebes!
Naša voditeljica zaboravila godišnjicu braka, ovako ju je muž podsjetio: ''Kažem ja njemu...''
zdravlje
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Pokrovitelj DoNatural
Nutritivni trio za dinamičan dan: Kako podržati energiju, koncentraciju i probavu?
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Ubod stršljena: Kako izgleda i kako reagirati?
Ovo trebate znati!
Ubod stršljena: Kako izgleda i kako reagirati?
zabava
Snimka iz Makarske podijelila javnost: "Sramota, plaža nije ničije vlasništvo!"
Što kažete?
Snimka iz Makarske podijelila javnost: "Sramota, plaža nije ničije vlasništvo!"
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Projurili kroz crveno kao da su sami na svijetu, ali samo se jedan uspio izvući bez posljedica
Grozno...
Projurili kroz crveno kao da su sami na svijetu, ali samo se jedan uspio izvući bez posljedica
tech
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Od rujna
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona
Hoće li se pojaviti i na vojnoj paradi?
FOTO Pojavila se nova fotografija tajanstvenog i vrlo velikog kineskog "nevidljivog" drona
sport
Luda utakmica na Poljudu: Hajduk zabio pet komada, promašena tri penala
RIJETKO VIĐENO
Luda utakmica na Poljudu: Hajduk zabio pet komada, promašena tri penala
Transferi: "Hugo Guillamon iz Valencije potpisuje za Hajduk"
Zadnja godina ugovora
Hajduk napokon našao pojačanje za ključnu poziciju? Talijan tvrdi: "Potpisuje!"
Milorad Dodik izviždan pred Jokićem i Dončićem
nisu sretni
VIDEO Milorad Dodik izviždan pred Jokićem i Dončićem, a organizatori pokušali sve sakriti jednim potezom
tv
Daleki grad: Bijesna je i spremna na sve - što smjera?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Bijesna je i spremna na sve - što smjera?
Daleki grad: Nesporazum je stvorio novu oluju u njihovu domu!
DALEKI GRAD
Nesporazum je stvorio novu oluju u njihovu domu!
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
LEYLA
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
putovanja
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Kviz općeg znanja: Za sve željne novih izazova i svježih pitanja
15 friških
Kviz općeg znanja: Za sve željne novih izazova i svježih pitanja
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Popis recepata za starinske kolače
Miris djetinjstva
Složili smo popis recepata za starinske kolače, neke od njih jako dugo nismo jeli
Kraljica Rania u bijeloj bluzi i žutoj suknji
ODLIČNO IZDANJE
Suknja kraljice Ranije je baš, baš dobra, a žute štikle su joj savršen par
sve
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
 

Nastavi čitati