Iranske vlasti počele su zasijavati oblake kako bi izazvale kišu, budući da zemlja prolazi kroz jednu od najgorih suša zadnjih desetljeća, objavili su iranski državni mediji.

Danas je izvedeno zasijavanje oblaka iz zraka u bazenu jezera Urmije, prvo u ovoj hidrološkoj godini, koja je počela u rujnu, objavila je u subotu navečer službena iranska agencija Irna.

To jezero, najveće u Iranu, jako se smanjilo zbog suše. Nalazi se na sjeverozapadu zemlje.

Po Irni, zasijavanje oblaka nastavit će se provoditi u pokrajinama Istočni i Zapadni Azerbajdžan.

Zasijavanje oblaka izvodi se raspršivanjem tvari u atmosferu kako bi se pospješila kondenzacija u oblacima ili stvaranje jezgri leda u njima. Uobičajena sredstva uključuju srebrni jodid, kalijev jodid, suhi led i sol. Postoje i metode koji uključuju odašiljanje električnih ili infracrvenih impulsa. U najnovije se vrijeme za zasijavanje oblaka koriste i nanočestice. Tvari se u atmosferu kod zasijavanja oblaka raspršuju pomoću letjelica (s pilotima ili bez pilota), te zemaljskih generatora.

Iran je prošle godine objavio da je razvio vlastitu tehnologiju za zasijavanje oblaka.

Iran je već godinama pogođen kroničnim sušama i toplinskim valovima, a situacija će se dodatno pogoršati zbog klimatskih promjena.

Po Irni, ova je jesen najsuša u Iranu u zadnjih 50 godina.

Padaline su ove godine za 89 posto manje od dugoročnog prosjeka, navodi iranska meteorološka služba, na koju se poziva Irna.

U subotu je ipak pala kiša u nekoliko naselja na zapadu i sjeverozapadu zemlje. Državni mediji izvijestili su i o prvom snijegu na masivu Alborzu i u skijalištu Tochalu, sjeverno od Teherana.

Po mjesnim vlastima, padaline u glavnom gradu nikada nisu bile tako niske u zadnjih stotinu godina, a polovica iranskih pokrajina nije primila niti kap kiše već mjesecima. Razine vode u rezervoarima koji opskrbljuju mnoge pokrajine povijesno su niske.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan upozorio je početkom mjeseca da će, ako kiša ne padne do zime, Teheran možda morati biti evakuiran. Vlada je zatim precizirala da time želi upozoriti stanovništvo na ozbiljnost situacije, a ne najaviti konkretan plan.

Druge zemlje u regiji, na primjer Ujedinjeni Arapski Emirati, također provode zasijavanje oblaka kako bi izazvale kišu.