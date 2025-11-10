Postojeći dokazi ne pokazuju jasnu povezanost između uzimanja paracetamola u trudnoći te autizma i poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD) kod djece, pokazalo je dubinsko istraživanje, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Znanstvenici su pregledali sva istraživanja koja to tvrde te zaključili da su vrlo niske kvalitete te „niske do kritično niske” vjerodostojnosti u dokazivanju da postoji poveznica između tog lijeka i poremećaja.

Američki predsjednik Donald Trump u rujnu je objavio da se bilježi „meteorski rast” slučajeva autizma te da je potencijalni uzrok konzumacija Tylenola - paracetamola koji se pod tim nazivom prodaje u SAD-u.

Republikanac je upozorio da se taj lijek ne smije koristiti tijekom trudnoće te da trudnice jednostavno trebaju „izdržati”, piše dpa.

Njegove tvrdnje kritizirale su udruge za autizam te znanstvenici diljem svijeta.

U novom istraživanju objavljenom u British Medical Journalu (BMJ), stručnjaci sa sveučilišta u Liverpoolu i Birminghamu zaključili su da se ženama može i dalje savjetovati korištenje paracetamola u slučaju boli ili groznice tijekom trudnoće.

Naglasili su da ne postoji dovoljno „dokaza koji povezuju upotrebu paracetamola u trudnoći te autizma i ADHD-a kod djece” .

Štoviše, neliječene visoke temperature u prvom tromjesečju trudnoće povezane su s povišenim rizikom pobačaja, urođenim manama i prijevremenim porodima, što naglašava važnost mogućnosti da žene koriste paracetamol.

Znanstvenici su naglasili i da su navodne veze između korištenja tog lijeka i razvoja poremećaja u prethodnim studijama možda bile potaknute genetskim i okolišnim faktorima unutar proučavanih obitelji.

U novoj studiji proučavali su devet studija temeljenih na 40 opservacijskih istraživanja o rizicima paracetamola tijekom trudnoće.

Sve govore o potencijalnoj do snažnoj povezanosti upotrebe paracetamola te autizma i ADHD-a, no sedam od devet je pozvalo na oprez pri interpretaciji tih zaključaka, prenosi dpa.

Znanstvenici su u zaključku naglasili da je vjerodostojnost tih studija niska u njih dvije, a kritično niska u preostalih sedam.

