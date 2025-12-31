Dok se svijet priprema za doček Nove godine, mnogi će poželjeti ovjekovječiti spektakularne scene vatrometa. Oni koji se koriste profesionalnim fotoaparatima i kamerama, vjerojatno već znaju koju opremu ponijeti, koje postavke uključiti i gdje se smjestiti za najbolje fotografije.

A što je s "običnim građanima" koji to znanje nemaju? Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas je moguće napraviti spektakularne fotografije čak i ako ne spadate u profesionalnu kategoriju. Dovoljno je tek malo planiranja i pripreme kako biste napravili fotografije koje će oduzimati dah i omogućiti vam da se prisjetite spektakularnih scena i nekoliko mjeseci nakon što su se odigrale.

Vatromet je jedan od prizora koje je najteže snimiti kamerom pametnog telefona. Sjajni bljeskovi obojenih svjetala, dim i tama predstavljaju izazov senzorima u telefonima. No to ne znači da nije moguće snimiti dobru fotografiju vatrometa i impresionirati svoje prijatelje ili članove obitelji.

Dio posla odradili su sami proizvođači pametnih telefona koji su poboljšali kamere i leće, ali i softver i algoritme koji obrađuju fotografije. Neki proizvođači čak nude posebne načine snimanja osmišljene upravo za vatromet. Pronaći ih možete u postavkama svoje kamere na pametnom telefonu.

Unatoč tome, ako se poigrate malo s postavkama kamere na svom pametnom telefonu, fotografije vatrometa mogu zaista biti impresivne.

Što trebate učiniti? Pripremili smo za vas nekoliko savjeta o tome kako snimiti najbolje moguće fotografije i videozapise vatrometa svojim pametnim telefonom.

Nabavite stalak odnosno stabilni držač

Bez obzira na to koliko mirno mislite da možete držati telefon, stalak će učiniti snimke boljima. Odaberite stalak koji je moguće prilagoditi različitim nagibima, a ako nemate stalak pri ruci, pokušajte postaviti telefon na neku stabilnu podlogu - zid, ogradu, stol i slično. Samo pazite da zaista bude stabilan kako ne bi pao tijekom snimanja ili promjene postavki. Ne samo da ćete tako dobiti jasnije fotografije već su vam i ruke slobodne za promjenu postavki tijekom snimanja.

Uključite noćni način rada

Ako vaš pametni telefon u načinima snimanja ima noćni način rada ili snimanje u uvjetima lošeg osvjetljenja - uključite ga. Telefon će automatski namjestiti postavke za snimanje po noći, no tijekom snimanja provjerite da ga bljesak vatrometa nije isključio.

Isključite bljeskalicu

Većina telefona tvornički ima postavljeno automatsko uključivanje bljeskalice u uvjetima slabijeg osvjetljenja. No kad fotografirate vatromet ili oluju, bljesak bljeskalice odbija se od drugih ljudi ili predmeta oko vas i onemogućuje fotografiranje onoga što se nalazi dalje u mraku.

Postavite i zaključajte ekspoziciju i fokus

Kad ste udobno smjestili telefon i zauzeli poziciju, uključite aplikaciju kamere, usmjerite je prema najsvjetlijem dijelu neba (po mogućnosti tamo gdje su već započeli s ispucavanjem raketa) i pritisnite na kvadratić ili krug koji označavaju fokus. Kad se pojavi lokotić, znači da su fokus i ekspozicija zaključani. To će spriječiti kameru da se automatski prilagodi i fokusira na dim umjesto na eksploziju rakete.

Uključite Live Mode ili Moving Pictures

Ovisno o tome koji telefon imate (Android ili iPhone), u mogućnostima kamere možete pronaći opciju Live Mode ili Moving Pictures. Taj način rada snima nekoliko trenutaka prije i nakon što dodirnete okidač. Kasnije ćete moći pregledati snimku i odabrati želite li je sačuvati kao fotografiju ili pak kao kratki videoisječak.

Snimajte s više od jedne kamere

Pametni telefoni, pogotovo noviji, imaju nekoliko kamera. Svaka od njih ima svoje prednosti i mane. Poigrajte se različitim udaljenostima - odaberite širokokutni način rada ili pak zumirajte određeni dio neba.

Snimite seriju fotografija i odaberite najbolju

Dugi pritisak na okidač na Androidu pokreće serijsko snimanje fotografija, a kad uđete u pregled, telefon će vam sugerirati koja je najbolja. Ovaj način snimanja izvrstan je ako snimate nešto što se pojavljuje odjednom, pa niste sigurni kad će se dogoditi. Primjerice, više raketa koje su ispucane odjednom, ali neće sve eksplodirati u istom trenutku.

Upotrijebite opciju dugotrajne ekspozicije (Timelapse)

U dodatnim načinima snimanja možete pronaći opciju dugotrajne ekspozicije odnosno Timelapse. Radi se o opciji koja tijekom duljeg razdoblja snima istu scenu, a možete kao dodatnu opciju odabrati snimanje vatrometa. To znači da ćete, kad jednom pokrenete tu opciju, telefon ostaviti na miru i uživati u vatrometu, a zaustaviti snimanje i pogledati fotografiju ili video kad vatromet završi.

Eksperimentirajte

Nemojte čekati do posljednjeg trenutka pred ponoć kako biste postavili svoj telefon za snimanje vatrometa. Isprobajte različite postavke i ranije. Možda će vam biti draže snimiti video, a ne fotografije. Možda otkrijete neku novu mogućnost svog pametnog telefona.

Imate stariji telefon?

Ako imate stariji telefon koji ne snima sjajne fotografije čak ni uz puno svjetla, samo se udobno smjestite i uživajte u predstavi. Netko drugi uhvatit će dobru fotografiju vatrometa i može je podijeliti s vama.

Bonus - provjerite bateriju

Idete li na doček na otvorenom, velika je vjerojatnost da će vas vani dočekati zimski uvjeti i niske temperature. To za bateriju pametnog telefona znači ekstremne uvjete u kojima se smanjuje njen kapacitet. Stoga ako planirate snimati video i fotografije, pobrinite se da je baterija u potpunosti napunjena prije odlaska iz kuće. A nije na odmet imati i prijenosnu bateriju u pripremi. Da vam se ne odgodi da se telefon isključi u najnezgodnijem trenutku - u ponoć.