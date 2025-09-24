Ostalo je točno mjesec dana do 13. izdanja SoMo Borca koje će se održati u Mozaik Centru u Zagrebu. Prijave za dodjelu nagrade za najbolje digitalne projekte u regiji produžene su do 30. rujna, a treća po redu SoMo konferencija ugostit će istaknute domaće i regionalne stručnjake koji će u kratkim, straight to the point predavanjima publici dati konkretne savjete temeljene na vlastitim iskustvima i izazovima.

Stvarnost je takva da se nitko ne sjeća strategije. Ono što publika pamti je sjajna priča, a u predavanju ću vam pokazati kako da preoblikujete svoje marketinške kampanje kroz storytelling kako biste otkrili nove perspektive i bolji sadržaj, poručila je Mercy Fulani. Marketinška stručnjakinja u svom će predavanju “POV: Your strategy is actually a storyline” podijeliti savjete kako brend učiniti pristupačnijim, pamtljivijim i bližim publici te kako privući pozornost u svijetu koji je prvenstveno usmjeren na mobilne uređaje. Fulani je specijalizirana za društvene mreže i content marketing, a kroz inicijativu DigitalHer radi na osnaživanju žena u tehnološkom sektoru.

Marko Rakar jedan je od pionira u korištenju interneta u Hrvatskoj te priznati predavač i savjetnik na područjima organizacije, interneta, novih medija, politike i statistike. U svom predavanju “Kako sagraditi AI sustav koji radi?” pojasnit će da AI kako ga oglašavaju i AI kako stvarno radi nisu niti slični, ali i objasniti kako natjerati AI da daje samo točne rezultate.

Tko su najveće i najutjecajnije tvrtke u Hrvatskoj saznajte u predavanju “Znate li s kim zapravo surađujete?” koje će održati Ivan Pleše, predsjednik HUDI Adtech i suosnivač ATL koji surađuje s najvećim tehnološkim, medijskim i mnogim drugim kompanijama.

Iskoristite priliku za kupnju TARDY BIRD ulaznice, a do 30. rujna prijavite svoje projekte.