Eksplozija različitih alata pogonjenih umjetnom inteligencijom za programere je značila ubrzavanje i olakšavanje posla. Mnogi koriste različite AI alate - od običnog ChatGPT-a do specijaliziranih alata, za rješavanje problema u kodu ili programima koje stvaraju.

No, iako su programeri uvjereni kako su korištenjem AI alata učinkovitiji, nedavno objavljena studija pokazala je da tome nije uvijek baš tako.

Sad je na svjetlo izašao još jedan problem s korištenjem umjetne inteligencije za programiranje. Sigurnosna tvrtka Apiiro objavila je istraživanje koje je pokazalo da programeri, koji su koristili umjetnu inteligenciju tijekom programiranja, stvaraju deset puta više sigurnosnih problema od svojih kolega koji ne koriste tu tehnologiju.

Apiiro je analizirao kod tisuća programera s tisuća repozitorija i otkrio da programeri koji programiraju uz pomoć umjetne inteligencije doista proizvode tri ili četiri puta više koda. No, iako proizvode više, proizvode i opasnije sigurnosne propuste.

Umjetna inteligencija ne umnožava samo jednu vrstu ranjivosti. Umnožava sve odjednom, upozorio je Itay Nussbaum iz Apiira.

Zanimljivo, neke od prednosti AI kodiranja zapravo su uzrok tih problema. Tako je korištenje AI alata smanjilo udio sintaktičkih pogrešaka za 76 posto i logičkih pogrešaka za 60 posto.

No, istovremeno su problemi s arhitekturnim dizajnom porasli su 153 posto, a eskalalacijom privilegija (kod koji omogućuje napadačima da dobiju veće ovlasti u sustavu nego što bi trebali) za nevjerojatnih 322 posto.

U prijevodu, AI riješava tipfelere, ali stvara tempirane bombe, upozorava Nussbaum.

Da je situacija takva i u praksi pokazuju slučajevi velikih tvrtki koje su otpustile velik broj ljudi i zamijenile ih AI alatima, da bi potom morali zapošljavati nove ljude koji će ispravljati pogreške koje je napravila umjetna inteligencija.

Unatoč svemu tome, korištenje AI alata sve je češće. Želimo li izbjeći da s više koda bude i više grešaka, trebalo bi ipak voditi računa o provjeri koda. A to je posao koji bi bilo dobro da (još uvijek) odradi čovjek.