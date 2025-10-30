Stručnjaci za umjetnu inteligenciju često naglašavaju ljudi neće izgubiti posao od AI-a, no zato bi ih mogli zamijeniti ljudi koji će znati koristiti ovu tehnologiju i iskoristiti sav njen potencijal. Da AI nije tehnologija koja mijenja ljude, već im pomaže da bolje i brže radi svoj posao, pokazuje i novi AI alat koji je predstavila hrvatska AI platforma za zapošljavanje PickJobs.

Njihov Virtualni Asistent automatizira prve korake pri zapošljavanju te, koristeći AI, pomaže poslodavcima odabiru najboljih kandidata za radna mjesta za koja se raspisan natječaj za posao. Fokus je na brzini i jednostavnosti procesa selekcije pa tako kandidati odmah nakon prijave za posao mogu odraditi kratki intervju putem videa. Ono po čemu je Virtualni Asistent poseban jest što kandidate pri tome neće ocjenjivati ljudi, već tehnologija.

Tehnologija pomaže ljudima

Umjetna inteligencija tako analizira intervju, stavljajući naglasak na komunikacijske vještine korisnika, njihov način izražavanja i samopouzdanje. Sustav bilježi ton glasa, dikciju, govor tijela te ih uspoređuje s kriterijima koje definira poslodavac, a konačan rezultat tako nije temeljen na nekom subjektivnom dojmu, već na podacima. Nakon obavljenog intervjua s kandidatom, poslodavcima dostavlja izvještaj temeljen na tom razgovoru

Korištenjem AI-a preskače se jedan veliki korak u procesu selekcije tako da je potrebno samo nekoliko minuta razgovora kako bi poslodavci dobili jasnu sliku o kandidatu koji se javlja na natječaj za posao.

Osim poslodavcima, Virtualni Asistent, kako su objasnili iz PickJobsa, proces olakšava i kandidatima koji više nisu ograničeni samo na slanje životopisa, već imaju šansu pokazati i neke svoje druge vještine.

Prema podacima koje su dostavili iz ove kompanije, rezultati Virtualnog Asistenta su “impresivni” jer je vrijeme selekcije skraćeno do 70 posto, dok kandidati naglašavaju bolje korisničko iskustvo. Pored toga, iz PickJobsa naglašavaju još jednu stvar: Naš cilj nije zamijeniti ljude, već im pomoći da donose bolje odluke i da kandidati dobiju poštenu priliku da pokažu tko su.

