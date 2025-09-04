Jeste li danas primijetili probleme s Googleom ili nekim uslugama ove kompanije? Na stranici Downdetector u posljednjih sat vremena brojni su korisnici prijavili probleme s pristupom ovoj stranici i uslugama kompanije.tri vijesti o kojima se priča 4. susret nastavnika iz STEM područja Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom" Trajni poremećaji Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece Kako to?! Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
U Hrvatskoj, čini se, nema problema ili ti problemi nisu toliko rašireni, no tražilica ne radi korisnicima u Bugarskoj, Rumunjskoj, Turskoj i drugim državama u tom području. O kakvim je problemima riječ, odnosno koliko je korisnika obuhvaćeno i koji servisi ne rade, trenutačno nije poznato jer iz Googlea još nema neke službene obavijesti.
User reports indicate problems with Google since 3:33 AM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown— Downdetector (@downdetector) September 4, 2025
Prema informacijama nekih turskih medija, korisnici u toj državi ne mogu dobiti odgovore na svoje upite, a osim tražilice, čini se kako je u Turskoj nedostupan i YouTube.