Jeste li danas primijetili probleme s Googleom ili nekim uslugama ove kompanije? Na stranici Downdetector u posljednjih sat vremena brojni su korisnici prijavili probleme s pristupom ovoj stranici i uslugama kompanije.

U Hrvatskoj, čini se, nema problema ili ti problemi nisu toliko rašireni, no tražilica ne radi korisnicima u Bugarskoj, Rumunjskoj, Turskoj i drugim državama u tom području. O kakvim je problemima riječ, odnosno koliko je korisnika obuhvaćeno i koji servisi ne rade, trenutačno nije poznato jer iz Googlea još nema neke službene obavijesti.

Prema informacijama nekih turskih medija, korisnici u toj državi ne mogu dobiti odgovore na svoje upite, a osim tražilice, čini se kako je u Turskoj nedostupan i YouTube.
 