Business

Hanfa upozorava: Ovo su jasni znakovi da vas netko želi prevariti

Ako prepoznate bilo koji od znakova upozorenja koji su prethodno navedeni, ne ulazite u poslovni odnos s takvim društvom te se javite Hanfi i prijavite takvo ponašanje, apeliraju iz Hanfe.

Hina | 14.08.2025. / 13:26 komentari
Prijevara, ilustracija (Foto: Getty Images)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u četvrtak na učestale slučajeve financijskih prijevara, osobito putem telefonskih poziva i internetskih platformi, pozvavši još jednom građane na oprez.

tri vijesti o kojima se priča Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Jim Farley Stižu uskoro Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu

Prema informacijama, hrvatske građane telefonski kontaktiraju nepoznate fizičke osobe koje se predstavljaju kao predstavnici društava Trade Planet i Nexperts, a nude "ulaganja preko svjetskih burzi", i to putem internetskih trgovinskih platformi.

Budući da se navedena društva ne nalaze u registrima Hanfe, iz te agencije skreću pozornost građanima na to da s njima ne stupaju u poslovni odnos jer je često riječ o nekom obliku prijevare.

Prijevara, ilustracija Kako prepoznati financijsku prijevaru i zaštititi svoj novac?

Pozvavši još jednom građane na oprez prilikom komunikacije s takvim osobama, Hanfa im je dala i više savjeta. Tako osobu koja ih je nazvala trebaju pitati na koji je način došla do njihovog telefonskog broja.

Ako niste zadovoljni s odgovorom ili ga ne dobijete, prekinite razgovor, kažu.

Nadalje, ako građane ne zanima trgovanje financijskim instrumentima ili kriptovalutama ili nemaju nikakva znanja o tome, ne trebaju se ustručavati odbiti ponudu. Naime, napominju iz Hanfe, takvi prodajni agenti znaju koristiti agresivne i uporne prodajne taktike, pa tako primjerice uvjeravaju građane u jedinstvenu priliku za sigurnu zaradu, a nekad zovu i po nekoliko puta dnevno i ne prihvaćaju „ne“ kao odgovor.

Također, govore i da trenutačno imaju "akciju" koju "treba iskoristiti odmah“, nagovaraju na uplatu manjeg iznosa kako bi se građani uvjerili u "jednostavnu zaradu“, a između ostalog, predstavljaju se imenima i prezimenima koja su popularna i teško se mogu provjeriti te se uglavnom radi o osobama sa srpskog govornog područja.

Provjeriti je li društvo u Hanfinim registrima

Ako su ih prodajni agenti kontaktirali, a građane online trgovanje ipak zanima, iz Hanfe im savjetuju da u njenim registrima provjere smije li takvo društvo pružati usluge na području Hrvatske. Ako tome nije tako, ne ulazite s njim u poslovni odnos, poručuju iz Hanfe.

To posebno vrijedi za društva 'registrirana' na egzotičnim destinacijama, kao što su Sejšeli, Vanuatu, Sveti Vincent i Grenadini. Takva su područja poznata po slabijoj regulaciji te se tamošnja društva često povezuju s nekim oblicima prijevare, napominju.

Za građane koji su već u poslovnom odnosu s nekim brokerskim društvom, Hanfa donosi nekoliko znakova upozorenja koji mogu ukazivati na to da je riječ o financijskoj prijevari. 

Tako, znakovito može biti ako ih zaposlenici zovu učestalo, na svoju inicijativu, te govore koje naloge otvoriti i po kojoj cijeni te ih stalno nagovaraju na uplatu dodatnog, sve većeg iznosa novca.

Vishing, ilustracija Savjet stručnjaka: Ovo su 2 najvažnija znaka da vas netko pokušava prevariti

Znakovito za građane treba biti i ako ih njihov "mentor“ zove s telefonskog broja koji nije iz Hrvatske i to je jedini način na koji komuniciranja, a s druge strane, ne može ih se dobiti na telefonske brojeve s kojih su zvali. Znak da je riječ o prijevari je i kada se prestaju javljati kada građani zahtijevaju isplatu sredstava ili kada otvoreni nalozi počnu gubiti novac.

Baš tada su 'uzeli godišnji' ili 'završili u bolnici' pa vam se danima ne javljaju, navode iz Hanfe.

"Prijavite slučaj policiji"

Također, sumnju treba pobuditi i traženje uplate dodatnog novca za potrebe "plaćanja poreza“ prije nego što oni isplate tražena sredstva, a znakovito je i ako postaju agresivni i nepristojni kada građani traže odgovore i na najjednostavnija pitanja.

U tom slučaju zatražite isplatu svojeg novca i prekinite poslovni odnos. Međutim, ako se radi o društvu koje nema odobrenje za rad kao broker i koje nije iz Hrvatske, ako je s egzotičnog otočja ili ako uopće ne znate koji je naziv ili sjedište društva, najvjerojatnije se radi o prijevari. Prijavite slučaj policiji. Zato je posebno važno prije ikakvog stupanja u poslovni odnos s nekim društvom online, ili prije uplate novčanih sredstava, provjeriti s kime zapravo poslujete, poručuju iz Hanfe.

Napominju da ponekad i brokerska društva koja imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj ne djeluju u najboljem interesu svojih klijenata.

Ako prepoznate bilo koji od znakova upozorenja koji su prethodno navedeni, ne ulazite u poslovni odnos s takvim društvom te se javite Hanfi i prijavite takvo ponašanje, apeliraju iz Hanfe.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Prvi hrvatski satelit osvojio prestižnu nagradu: "Njegove signale slušaju širom svijeta"
CroCube kruži svemirom
Hrvatski satelit CroCube osvojio međunarodnu nagradu u SAD-u
Porsche SE okreće se obrambenom sektoru
Pokreću platformu za ulaganje
Porsche SE okreće se obrambenom sektoru
Online prijevare u porastu: Oštećeni kupci često ne znaju kome se obratiti
Javljaju se na krive adrese
Online prijevare u porastu: Oštećeni kupci često ne znaju kome se obratiti
Još jedna tužba protiv popularna platforme za djecu: Roblox je postao “lovište za seksualne predatore”
Je li odgovornost i na roditeljima?
Još jedna tužba protiv popularna platforme za djecu: Roblox je postao “lovište za seksualne predatore”
Tko će dominirati umjetnom inteligencijom? Musk iznenadio odgovorom
Tehnologija budućnosti
Tko će dominirati umjetnom inteligencijom? Musk iznenadio odgovorom
Hanfa upozorava: Ovo su jasni znakovi da vas netko želi prevariti
Financijske prijevare
Hanfa upozorava: Ovo su jasni znakovi da vas netko želi prevariti
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Požar hotela u Srbiji
ŠIRI SE DIM
VIDEO Veliki požar guta hotel u susjedstvu: Naređena hitna evakuacija
Nizozemska: Jedna osoba poginula pri padu balona na vrući zrak
policija sve istražuje
Tragedija na nebu, balon je naglo pao i snažno udario u tlo: Ima poginulih
Prvi slučajevi čikungunja virusa u UK
čikungunja virus
Naglo raste broj zaraženih u Europi, liječnici pozivaju na oprez: "Ovo je zabrinjavajuće"
show
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak?
živi daleko od hrvatske
Kako izgleda kći Arsena Dedića koju je dobio prije ljubavi s Gabi Novak? Udana je za našeg glazbenika
Ljupka Gojić Mikić dobila nećaka
velika fešta
Ljupka Gojić Mikić iznenadila objavom, stigla je prinova: ''Peto pa muško!''
Adriana Ćaleta-Car pozirala u haljini s prorezom do pupka
savršena
Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''
zdravlje
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Mnogi ga zamijene hemoroidima
Rak anusa i rektuma: Koji su simptomi i opcije liječenja?
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
zabava
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Samo za hrabre
Zaskočio ih morski pas, pogledajte susret od kojeg se ledi krv u žilama
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
tech
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
sport
Prijenos uživo utakmice Dinamo City - Hajduk
pratite na gol.hr-u
UŽIVO GOOOL! Hajduk zabio u produžecima s igračem manje
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
NIKAD VIĐENO
Delije se osramotile dvaput u jednom danu usred Beograda: Ismijava ih navijački svijet
Kolona autobusa izazvala zbrku u Crnoj Gori: Mislili da stižu vatrogasci, a zapravo - Torcida
Ogromna kolona
Zbrka u Crnoj Gori: Mislili da stižu vatrogasci, a zapravo je Torcida
tv
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Od kuda se ona pojavila na ovakvom događaju?
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
LEYLA
Leyla: Je li spreman za novi imidž?
Zlatni kavez: Slute da nešto nije kako ona predstavlja - što će otkriti?
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Slute da nešto nije kako ona predstavlja - što će otkriti?
putovanja
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koje baš ništa ne može iznenaditi
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
Na osami
Samo 10 metara od mora: Kućica od 30 kvadrata na Lošinju savršen je izbor za miran odmor
novac
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Žele biti prvi na svijetu
Ova švicarska sportska marka preuzima tržište Nikea - povećala je prodaju za trećinu i tu ne misli stati
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Ulična moda Zagreb u pripijenoj haljini s američkim izrezom i ravnim natikačama
PERFEKTAN MODEL!
Jednoj od najženstvenijih haljina sa zagrebačke špice i ravne natikače dovoljne su za wow dojam
sve
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Jeste li hrabri?
Priroda može biti jeziva: Mislio da mu se priviđa, a onda shvatio što zapravo snima
Recept za češki kolač
Odličan recept
Nije hrvatski, nije švedski, nego je...? Ovom starom kolaču uvijek se rado vraćamo
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
 

Nastavi čitati