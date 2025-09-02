Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, kao Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti (NKS/NCC-HR), objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru projekta Deploying Croatian National Coordination Center (NCC-HR), financiranog iz Programa Digitalna Europa, u vrijednosti od 1,97 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Cilj Poziva je, kako ističu, omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP) unapređenje interne sigurnosti i jačanje kompetencija zaposlenika u području kibernetičke sigurnosti. Projekti se financiraju po stopi od 50 % prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 7.500,00 eura, a najveći 60.000,00 eura. Ukupna vrijednost projekata tako može biti između 15.000,00 i 120.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava je 21. studenoga 2025. godine.

Potpisivanje ugovora očekuje se u ožujku 2026., a završetak projekata predviđen je za ožujak 2027.

CARNET, kao Nacionalno koordinacijsko središte za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti, prvi put od osnutka objavljuje Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Financijska potpora dolazi u trenutku kada su pred poduzećima značajni regulatorni zahtjevi, a kibernetičke prijetnje sve složenije. Prema izvješću Europske komisije za 2025. godinu, Hrvatska bilježi značajan napredak u području kibernetičke sigurnosti, koja postaje sve važnija za jačanje tehnološke konkurentnosti država članica EU, ali i same Unije u cjelini. Izuzetno nam je zadovoljstvo što CARNET u ovom segmentu ima vrlo važnu ulogu, istaknuo je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Podsjetimo, Republika Hrvatska je među prvim državama članicama u nacionalno zakonodavstvo prenijela i detaljno razradila provedbu NIS2 direktive kroz Zakon o kibernetičkoj sigurnosti i Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti.

Uz financijsku podršku Europske unije, MSP-ovi kroz konkretne projekte imaju priliku jačati digitalnu otpornost svojih organizacija unapređenjem internih sigurnosnih procesa i osnaživanjem kapaciteta u području kibernetičke sigurnosti. Prijaviti se mogu poduzetnici, bez obzira na tip djelatnosti, kako bi financirali certificiranje i usklađivanje sustava, samoprocjenu kibernetičke sigurnosti, edukaciju zaposlenika u području kibernetičke sigurnosti te sigurnosna testiranja, pojasnila je Vlatka Marčan, pomoćnica ravnatelja za Nacionalno koordinacijsko središte (NKS).

Prijavitelji mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Hrvatskoj, registrirana najmanje godinu dana prije objave Poziva. Po potpisu ugovora korisnici ostvaruju pravo na predfinanciranje u visini do 50 % dodijeljenih bespovratnih sredstava. Projekti mogu trajati do 12 mjeseci.

Pitanja i pojašnjenja, kao i detaljnje informacije mogu se pronaći na mrežnim stranicama.