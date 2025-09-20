Europsko jedinstvo oko projekta borbenog zrakoplova nove generacije pod pritiskom je, jer službeni Berlin signalizira da bi mogao tražiti nove partnere, ako se razlike sa službenim Parizom uskoro ne riješe. U igri je program Future Combat Air System (FCAS), vrijedan 100 milijardi eura i pokrenut 2017. godine radi zamjene borbenih zrakoplova Rafale i Eurofighter Typhoon do 2040. godine.

Prema riječima dviju osoba upoznatih s razgovorima, koje prenosi Politico, njemačko ministarstvo obrane nedavno je izrazilo zabrinutost u razgovorima s Airbusom, koji je zadužen za njemački dio FCAS-a. Frustracija Berlina proizlazi iz, kako tvrde navedeni dužnosnici, francuskog nastojanja da Dassault Aviation osigura dominaciju. Taj je pristup, navode izvori, potaknuo razmatranje alternativa, uključujući Švedsku, Veliku Britaniju ili nastavak suradnje samo sa Španjolskom.

Čelnici njemačkog zrakoplovstva ovaj su tjedan informirali i zastupnike Bundestaga. U jednom će trenutku njemački parlament morati reći: "Ili nam ovaj zrakoplov treba, ili nam ne treba," rekao je za Politico socijaldemokratski zastuponik u njemačkom parlamentu Andreas Schwarz, upozorivši da proizvodnja još nije ni započela te da su “mnogi nepredviđeni problemi” i dalje vjerojatni.

Razilazeći interesi

U srpnju su Pariz i Berlin pristali riješiti sporove na jesen i do kraja godine odlučiti hoće li prijeći u 2. fazu, u kojoj tvrtke moraju izraditi demonstrator zrakoplova. Švedska, koja više nije dio konkurentskog Global Combat Air Programmea, mogla bi pridonijeti kroz Saabovo iskustvo s Gripenom. Velika Britanija, predvodnik GCAP-a putem BAE Systemsa, ima snažnu industrijsku bazu, no ostaje nejasno kako bi mogli sudjelovati u oba projekta bez sukoba interesa.

Srž spora leži u podjeli poslova. Tijekom ljeta njemački medij Hartpunkt izvijestio je da Dassault traži 80 posto udjela u sustavu nove generacije oružja (NGWS). Podjela tereta i poslova u ovom naoružavajućem projektu mora se provesti u skladu s ugovorom, rekao je na konferenciji za novinare glasnogovornik njemačkog kancelara Friedricha Merza, Stefan Kornelius, dodajući pritom da “nema neslaganja” sa službenim Madridom.

Na sastanku u Madridu, Merz i španjolski premijer Pedro Sánchez složili su se oko postojanja problema s francuskom stranom. Dijelimo procjenu da je trenutna situacija nezadovoljavajuća. Ne napredujemo s ovim projektom. Oboje razgovaramo s francuskom vladom i želimo rješenje što je prije moguće, rekao je Merz tijekom posjeta Madridu.

Francuski su dužnosnici zanijekali da Dassault traži 80 posto udjela, ali su priznali zahtjeve za snažnijim ovlastima u odlučivanju. Je li trenutna organizacija, s visoko demokratskom podjelom posla i upravljanjem, najučinkovitiji plan? To je pitanje koje smo postavili Nijemcima i Španjolcima, a nitko ne može dokazati da ćemo s trenutnom organizacijom i bez jasnog vodstva imati zrakoplov na vrijeme, izjavio je jedan francuski dužnosnik, piše politico.

Politički pritisak

Vrijeme spora podudara se s političkom krizom u Francuskoj. Sébastien Lecornu, aktualni francuski premijer nakon pada vlade Françoisa Bayroua, ranije je vodio pregovore o FCAS-u. Njemački dužnosnici vide ga kao ključnu figuru, jer ako potakne kompromis, FCAS bi mogao napredovati, no ako podrži tvrdi stav Dassaulta oko podjele posla i vodstva, Berlinove alternative sa Švedskom, Velikom Britanijom ili samostalnim programom mogle bi biti sve izglednije.