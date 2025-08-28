Njemačka vlada mora što prije odlučiti hoće li nastaviti s razvojem francusko-njemačkog borbenog aviona ili će napustiti taj projekt, izjavio je za Reuters istaknuti član odbora za obranu njemačkog parlamenta dan uoči razgovora na visokoj razini.

Francuska industrija zahtijeva isključivo vodstvo nad projektom FCAS, a Berlin smatra da se time blokira sljedeću fazu projekta, izvijestio je Reuters. Razilaženje u mišljenjima između njemačke i francuske strane moglo bi ugroziti početak druge faze projekta, koja se odnosi na razvoj eksperimentalnih modela koji ispunjavaju uvjete za siguran let. Taj je dio projekta, prema početnim planovima, trebao započeti do kraja ove godine, navode izvori iz obrambenog sektora.

O projektu će biti riječi i na sastancima koje će u četvrtak i petak održati francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i njihovi ministri.

Ako u Toulonu ne dođe do odluke o ulasku u drugu fazu, situacija će se dodatno zakomplicirati, izjavio je u srijedu član njemačkog parlamentarnog odbora za obranu Christoph Schmid, naglasivši da odugovlačenje odluke dovodi u pitanje realističnost implementacije projekta.

Procjenjuje se da će projekt FCAS koštati više od 100 milijardi eura, a u njemu sudjeluju francuski Dassault Aviation, paneuropski Airbus i španjolska Indra. Projekt već godinama usporavaju svađe oko raspodjele posla i prava intelektualnog vlasništva zbog kojih je nekoliko puta dolazilo do kašnjenja u ispunjavanju planova.

Kao primjer uspješno provedenog zajedničkog projekta Schmid je naveo Eurofighter, u kojem su sudjelovale Njemačka, Velika Britanija i Italija, bez Francuske.

Za Njemačku i Francusku ne bi bilo katastrofalno da se sada raziđu, ako je to u nacionalnom ili europskom interesu, izjavio je Schmid, pozivajući također na kupnju dodatnih 60 Eurofightera do 2029. kako bi se zamijenila zastarjela njemačka flota borbenih zrakoplova Tornado.

Prema Schmidovim riječima, odluka o prekidu suradnje s Francuskom mogla bi poslužiti kao temelj razgovora s predstavnicima industrije o alternativnim opcijama za razvoj borbenog zrakoplova koje bi se mogle ostvariti u idućih desetak godina.

To nam daje priliku da, korak po korak, napredujemo prema razvoju pete plus generacije borbenog zrakoplova, izjavio je Schmid. Razgovori bi mogli rezultirati daljnjim razvojem Eurofightera, nacionalnog proizvoda, sudjelovanjem u projektu GCAP ili pak suradnjom s nekim drugim partnerom, poput Švedske, objasnio je.

Njemačko ministarstvo obrane nije odmah odgovorilo na upit za komentarom. GCAP je konkurentski projekt u kojem Velika Britanija, Italija i Japan pokušavaju razviti, projektirati i izgraditi napredni nevidljivi borbeni zrakoplov.

Član parlamentarnog odbora za proračun Sebastian Schaefer pozvao je ministra obrane Borisa Pistoriusa da riješi probleme koje je izazvala francuska industrija, istaknuvši da država oteže s provedbom zajedničke nabave iako sada ima na raspolaganju "beskonačna sredstva", prenosi Reuters.