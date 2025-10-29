Jedna od najstarijih znanstvenonastavnih jedinica u području elektrotehnike u Hrvatskoj, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju (ZESA) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), obilježio je stotu obljetnicu postojanja. Ova perjanica znanja i inovacija udarila je temelje moderne hrvatske elektroindustrije i iznjedrila vrhunske stručnjake, danas okuplja brojne studente, profesore i istraživače te je snažan i međunarodno prepoznatljiv dio FER-a. Osnutak Zavoda proslavio se u prostorima SEECEL-a pod pokroviteljstvom Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ).

Kroz svoju povijest, Zavod je sudjelovao u razvoju nekih od najvećih tehničkih postignuća u Hrvatskoj i regiji - od izgradnje generatora za hidroelektrane do suvremenih rješenja u području automatizacije, energetike, mehatronike i upravljanja. Ova, ali i ostala postignuća, predstavljena su uoči proslave na prigodnoj izložbi “Stoljeće Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju”. Svečanost proslave obljetnice otvorila je izv. prof. dr. sc. Martina Kutija, predstojnica Zavoda FER-a istaknuvši izuzetne znanstvenoistraživačke rezultate i projekte Zavoda.

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju jedan je od 12 zavoda FER-a, a od samih početaka mjesto je gdje se znanje pretače u praksu i ideje postaju inovacije. Naše nasljedstvo koje nosimo kroz ovih 100 godina je uspješna suradnja s gospodarskim sektorom koju i dalje njegujemo. Zavod i danas radi na sjajnim projektima, ove smo godine imali najveći interes studenata za elektrotehniku dosad, jer se radi o širokom području gdje studenti mogu steći praktična znanja i raditi na tehnološkom napretku, istaknula je Kutija.

Dekan FER-a prof. dr. sc. Vedran Bilas osvrnuo se na čvrstu suradnju Zavoda s gospodarskom zajednicom.

Obilježavanje stogodišnjice Zavoda važna je za FER i pokazuje kakva je naša tradicija, koliko su duboki korijeni elektrotehnike, stvaranja znanja, istraživanja i razvoja. Ovo je prilika za prikaz bogate hrvatske industrijske baštine, ali i za prepoznavanje iskustva koja možemo koristiti u budućnosti. Posebice se to odnosi na vrijednosti znanja, posvećenost i povezanost akademije i industrije, ali i gradova i regija. U svih sto godina je prisutna duboka suradnja između Fakulteta, našeg Zavoda i hrvatskih poduzeća, poručio je Bilas.

Nadam se da će Zavod nastaviti tradiciju svojih doajena, nastaviti graditi i unaprjeđivati Hrvatsku, kao i raditi na revitalizaciji industrije koja je nužno potrebna. Želim mu da se bavi suštinom, a ne formom, rekao je predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Vedran Mornar.

Dugogodišnji partner Zavoda koji se posebno istaknuo doprinosom u praktičnoj nastavi studenata, uključujući istraživačke projekte, je tvrtka Končar.

Danas, u vremenu ubrzanih promjena i energetske tranzicije, suradnja koju njegujemo sa Zavodom važnija je nego ikad. Velik dio naših stručnjaka dolazi upravo s FER-a, a pred nama je zadatak da zajedno oblikujemo obrazovne programe koji će ih pripremiti za novu paradigmu elektroenergetike. To je zajednička odgovornost industrije i akademske zajednice te ostajemo predani inovacijama, razvoju, neprekidnim ulaganjima i zajedničkim projektima koji će osigurati konkurentnost i održivost, izjavio je član Uprave Končara Petar Bobek.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić dotaknuo se velikih gospodarskih iskoraka Zavoda za koje su zaslužni njegovi djelatnici i posebno naglasio važnost edukacije novih generacija.

Zavod je koketirao cijelo vrijeme sa svojim najboljim partnerom, gospodarstvom. I nastavnici koji su radili, prenosili su, ali i stvarali znanje. Bitno je prenijeti to znanje studentima, stručnjacima i naučiti ih raditi na istraživanjima koji će kasnije omogućiti dobrobit društvu i dobrobit građanima. Tako su krenuli osnivači Zavoda. Započeli su ga u strategijskom promišljanju, pa neka se ono i nastavi, poručio je Lakušić.

U sklopu proslave FER je prikazao kratki dokumentarni film o povijesti Zavoda među kojima su i kadrovi iz arhivskih snimki iz 1967. o profesoru Antonu Dolencu, počasnom doktoru Sveučilišta u Zagrebu, čovjeku koji je trajno obilježio razvoj Končara i FER-a. Osim profesora Dolenca, poseban doprinos ovoj instituciji dao je dr. sc. Miroslav Plohl, pionir hrvatske elektrotehnike, kao i prof. emer. dr.sc, Ivan Ilić, asistent profesora Dolenca i jedan od najstarijih članova Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju.