Umjetna inteligencija omogućila je svima s internetskom vezom pristup financijskoj i tržišnoj analizi na razini Wall Streeta. Chatbotovi poput ChatGPT-a omogućuju investitorima odabir dionica, praćenje performansi i pristup uvidima koji su nekad bili rezervirani samo za institucionalne igrače. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ta pogodnost dolazi s ozbiljnim rizicima po moguće ulagače.

Takozvani robo-savjetnički sektor, uključujući fintech tvrtke i banke koje nude algoritamsko savjetovanje, očekuje se da će porasti s 61,75 milijardi eura prošle godine na 470,91 milijardi eura do 2029. godine, gotovo šestostruko, prema podacima tvrtke Research and Markets, piše Reuters.

Jeremy Leung, bivši analitičar švicarske banke UBS (globalna investicijska i komercijalna banka koja pruža usluge upravljanja financijsama i investicijsko bankarstvo), sada koristi ChatGPT za svoj portfelj s više klasa imovine.

Više nemam luksuz Bloomberg terminala ili takvih usluga tržišnih podataka koje su vrlo, vrlo skupe. Čak i jednostavan alat poput ChatGPT-a može puno toga učiniti i replicirati mnoge procese koje sam nekada radio, rekao je Leung za Reuters, ali napominje da svima dostupni AI alati ne mogu pristupiti informacijama za koje se inače mora platiti pristup.

Problem AI kristalne kugle

Prema globalnom istraživanju koje je provela platforma eToro, online servis za trgovanje dionicama i kriptovalutama, među 11.000 malih investitora, polovica ispitanika izjavila je da bi koristila AI alate, poput ChatGPT-a ili Googleovog Gemini modela, za odabir ili prilagodbu ulaganja, dok 13 posto ispitanika te alate već koristi.

U Velikoj Britaniji, Finder, portal za usporedbu financijskih proizvoda, navodi da je 40 posto ispitanika koristilo AI za savjete o osobnim financijama.

AI modeli mogu biti briljantni. Rizik nastaje kada ljudi tretiraju generičke modele poput ChatGPT-a ili Geminija kao kristalne kugle, rekao je za Reuters Dan Moczulski, direktor eTora za Veliku Britaniju. Specijalizirane AI platforme i dalje su sigurnije za tržišnu analizu.

Oprez na prvom mjestu

Finder je u ožujku 2023. godine testirao ChatGPT pri odabiru dionica prema zaduženosti, rastu i konkurentskim prednostima. Košarica od 38 dionica, uključujući Nvidiu, Amazon, Procter & Gamble i Walmart, porasla je gotovo 55 posto, nadmašivši deset najpopularnijih britanskih fondova za 19 postotnih bodova.

Leung naglašava potrebu pažljivog postavljanja upita chatbotovima i jasnih instrukcija za korištenje isključivo vjerodostojnih izvora iz financijskog sektora.

Čak i s rastućim indeksima poput STOXX 600 (pan-europski indeks 600 velikih kompanija) i S&P 500 (indeks 500 najvećih američkih kompanija), mali investitori koji se oslanjaju na AI alate mogli bi imati poteškoća u padu tržišta.

Ako se ljudi naviknu ulagati koristeći AI i zarađuju novac, možda neće moći upravljati time tijekom krize ili pada tržišta, upozorio je Leung.