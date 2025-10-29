Nove fotografije tajnovitog kineskog borbenog zrakoplova J-36 koje su nedavno procurile izazvale su i nove rasprave o uočenim promjenama na zrakoplovu te ukazale da je njegov razvoj zapravo još daleko od konačne verzije.

Taj drugi prototip uočen na novim fotografijama zadržava raspored s tri motora te velike upravljačke površine poznate s prvog prototipa. Vojni analitičari uočavaju niz poboljšanja koja upućuju na to da se i dalje testiraju različite konfiguracije J-36, piše portal The Aviationist. Pritom pojedini komentatori na kineskim društvenim mrežama tvrde da bi ta nova izvedba mogla biti bliža konačnom operativnom proizvodu, dok je prvi prototip vjerojatnije služio kao konceptualni demonstrator.

Uočene promjene

Najupadljivija promjena odnosi se na ispušni sustav zrakoplova. Prvi prototip imao je koritaste mlaznice prilagođene smanjenju radarskog odraza, nalik onima s Northropova prototipa YF-23 iz programa Advanced Tactical Fighter. Novi zrakoplov umjesto toga pokazuje mlaznice nalik američkom F-22 Raptoru, s dvodimenzionalnim usmjeravanjem potiska. Ako taj pristup bude primijenjen na sva tri motora, prioritet se očito pomiče prema većoj upravljivosti i kontroli, na račun dijela radarske nevidljivosti.

As it seems, the rumoured 2nd J-36 prototype was finally revealed showing some interesting changes:



1. the side intakes are revised (now a DSI (?), formerly caret)

2. redesign main landing gear (now two wheels side by side rather than tandem).

3. exhausts looks like TCV pic.twitter.com/qK63434yiS — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 28, 2025

Bočni usisnici također su izmijenjeni. Prvo je izdanje imalo trapezoidne otvore, dok drugi prototip, izgleda, koristi usisnik za nadzvučni let bez preusmjerivača (engl. diverterless supersonic inlet ili DSI), odnosno hibridno rješenje slično budućem lovcu kineske korporacije Shenyang. Dostupne slike nisu dovoljno jasne da potvrde prepoznatljivu DSI izbočinu, no prednji nagib usisnika otkriva promjenu geometrije. Gornja površina trupa nije snimljena, ali je vjerojatno da treći motor i dalje koristi dorzalni usisnik. Nije poznato koji se motori ugrađuju u J-36.

Glavni kotači stajnog trapa sada su postavljeni paralelno umjesto u tandemu, kao na prvom prototipu. Ta promjena vjerojatno oslobađa prostor unutar trupa za naoružanje ili dodatne sustave.

Puno otvorenih pitanja

Poput razvoja J-20, očekuju se daljnje modifikacije prije nego što se odredi konačna proizvodna konfiguracija. Testiranja će se nastaviti, dok inženjeri traže ravnotežu između smanjene radarske vidljivosti i vrhunskih manevarskih sposobnosti zrakoplova J-36.